Великдень 2022 – що покласти у великодній кошик цього року: паска, крашанки та вино. А що ще?

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Святити чи не святити? Це питання турбує всіх, хто збирається іти до церкви на свято Великодня, яке цього року відзначатимемо 24 квітня. Збирати великодній кошик потрібно правильно, адже деякі продукти освячувати треба обов’язково, а деякі – взагалі брати не рекомендують.

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З великоднім кошиком віряни приходять до церкви у Велику суботу. Саме тоді починаються богослужіння, що святкують Воскресіння Христа. Після літургії, що триває всю ніч із суботи на неділю, близько четвертої години ранку священнослужителі проводять великодню хресну ходу. І лише після цього вони святять паски і великодні кошики.

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Великдень 2022: що покласти у великодній кошик

Тож, у стандартному великодньому кошику мають бути:

Паска. У християнській релігії вона символізує тіло Христа та повноту життя. За традицією, пекти паски можна лише у Чистий четвер, Страсну п’ятницю та в суботу зранку. В інші дні цього робити не рекомендують. Тому якщо вирішуєте придбати паску замість того, щоб пекти самостійно, дізнайтеся, чи в пекарні печуть у правильні дні.

Крашанки та писанки. Яйця у християнському обряді символізують Гроб Господній, в якому приховане вічне життя. Щоб пофарбувати яйця, зазвичай використовують натуральні барвники – лушпиння цибулі, сік з буряка – або штучну фарбу. На писанках зображують різні візерунки. Роблять це за допомогою писачка з воском та фарб.

Молочні продукти. У великодній кошик можна покласти сир, сметану або сирну паску.

М’ясо. Традиційно у церкві на Великдень святять буженину, ковбаси, копченості та сало.

Вино. Єдиний алкоголь, який підходить для освячення у церкві, – це кагор.

Сіль та хрін. Перший продукт кладуть у великодній кошик як символ достатку та здоров’я, а другий – як символ сили духу.

Пам’ятайте, що освячену їжу не можна викидати. Її потрібно з’їсти за святковим сніданком та поділитися з родичами і сусідами.

Фото: IStock