Експозиція «Нульовий рік. Ідея Світла» Віктора Сидоренка: експерименти з оптикою та психологічні досліди

15 грудня в Центрі сучасного мистецтва М17 відбулося відкриття третьої та завершальної частини міждисциплінарного проєкту Віктора Сидоренка

До експозиції під назвою «Нульовий рік. Ідея Світла», увійшли роботи з абсолютно нової серії автора, представлені живописом та скульптурою. В їх основу лягли експерименти з оптикою на теми прикордонних відчуттів між реальним та зримим, фактичним і бажаним.

Однією з особливостей виставки стало використання діджитал технологій у презентації мистецьких об’єктів.

– Художник так чи інакше завжди пише одну роботу. У мене ця робота пов’язана з моїм персонажем, який з різним сенсом переходить із проєкту у проєкт. Різниця між першою появою персонажу у 1996 році та його сучасною варіацією — величезна. Тоді він був пов’язаний з історичним тлом, а тепер він живе вже без нього, — говорить Віктор Сидоренко.

Проводячи свого героя через терени психологічних дослідів, та перевтілень, художник продовжує виснажливу підготовку головного героя до того, що начебто ніколи не настає — невідворотної зустрічі з собою. Це виставка про забуту сьогодні людяність, про мистецтво комунікації та можливість дивитися на світ та інших відкритим поглядом.

– Віктор Сидоренко — видатна постать в українському мистецтві. Його роботи завжди вражають своєю глибиною. З плином часу відбувається трансформація його Персонажа, яку демонструє кожна серія. Ця виставка висвітлює не тільки подорож Персонажа між різними просторами та процес його перевтілення, а й зміну людства та навколишнього світу в умовах нової реальності, — Наталія Шпитковська, директорка ЦСМ М17.

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