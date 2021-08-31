Два дня музики на найбільшій сцені України: під Івано-Франківськом відшумів опен-ейр UNDERHILL Music Festival

21-22 серпня під Івано-Франківськом, на території аеродрому в Підгір’ї відбувся масштабний опен-ейр UNDERHILL Music Festival. Гостями міжнародного фестивалю стали тисячі українців і меломани з-за кордону, а резидентами найбільшої в країні сцени – топ-артисти України та зірки з Європи. Турботу про комфорт і дозвілля відпочиваючих цього року взяв на себе головний спонсор – будівельна компанія blago developer: для дорослих і наймолодших відвідувачів відкрили безкоштовні атракціони, тематичні зони відпочинку та конкурсів з призами.

Як один з найбільших музичних фестивалів в Україні UNDERHILL Music Festival заявив про себе в 2019 році. Цього літа його організатори знову зуміли перетворити діючий аеродром на велику вечірку з цілим парком розваг, кемпінгом і подарувати гостям незабутні вихідні у режимі нон-стоп.

MONATIK, Бумбокс, DOROFEEVA, ТНМК, Kalush, NK, Tvorchi, Jerry Heil, гурт [O], Laganza, ВВ – і це далеко не повний перелік учасників фестивалю. Не менш вражаючою цього разу була й нічна програма, в рамках якої грали ATB, Ferry Corsten, NETSKY, Tube & Berger, JD Davis, Sagan, DJ Lutique, Probass та багато інших.

Крім музичної частини організатори в співдружності з компанією blago developer підготували безкоштовні зони активного відпочинку для дітей і дорослих, зони майстер-класів, квестів з пасхалками, ярмарок та фудкорти. Маючи за плечима 20 років досвіду на ринку нерухомості, спонсор підійшов до питань з облаштування території фестивалю з креативом.

– Наша компанія створює інноваційні проекти, які стають бенчмарками Івано-Франківська. Паралельно ми працюємо над просторами майбутнього, – зазначив гендиректор blago developer Роман Коржак, який також став гостем UNDERHILL Music Festival.

За словами підприємця, це один з тих фестивалів, які збирають творчих, прогресивних молодих людей і заряджає їх неймовірною енергетикою.

– Цього року ми підготували багато подарунків, конкурсів, усілякі розважальні локації, а також дещо особливе для найменших гостей фестивалю – шоколадний фонтан і великий фруктовий фуршет, – додав Коржак.

blago developer – інвестиційно-девелоперська компанія, яка за роки кар’єри стала однією з найбільших на Прикарпатті. Всі проекти бренду відповідають міжнародним стандартам екологічності та енергоефективності. Сьогодні blago developer реалізує 21 проект із загальною чисельністю 15000 квартир. Всі вони стали гармонійним поєднанням технологічних, інфраструктурних та емоційних рішень.

Що ж стосується участі компанії в культурних та освітніх заходах на кшталт UNDERHILL Music Festival, її представники мають намір і надалі підтримувати ініціативи, спрямовані на розвиток західного регіону та України в цілому.