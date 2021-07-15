5 способів допомогти планеті, не напружуючись: Лайфхак для ледачих, але свідомих

Зробити щось корисне може кожен, але не кожен знає як.

Ми всі щодня стикаємося у стрічці соціальних мереж із тоннами інформації про різні еко-ініціативи: переробку вторинної сировини, захист тварин, здачу батарейок та ін. Але найчастіше, давайте будемо гранично чесними, ми скролимо стрічку далі в пошуках «гарячих новин». За всіма турботами нас рідко відвідує думка зробити щось хороше для планети, а якщо й буває, то ми намагаємося спростити цю процедуру по максимуму… Часто совість «очищується», якщо перевести гроші на рахунок одного з еко-проектів, і так, не посперечаєшся – це вже добра справа! Але, скинувши на карту 100/200/50 грн, більшість потім зі спокійною душею пхають у ящик столу свій пакет з пакетами і викидають батарейки з пульта у смітник. Наочно, це як штурхнути бродячого пса, який заважає підійти до скриньки з пожертвами на собачий притулок. Не треба так!

Але що ж робити? Якщо немає часу на «ось-це-ваше-сортування-миття-пакетів-збір-кришечок», не допомагати зовсім? Адже душа бажає творити добро по всій Землі. Відповідь проста: знайди час. Знайди можливості. Знайди свою мотивацію. І роби. Тим більше, що не такий страшний звір, як його малюють. Ми не будемо розповідати, чому трубочки, пакети, пластик, натуральні шуби та таке інше – це погано, напевно ви знаєте це й без нас. Ми ж зібрали П’ЯТЬ способів, як приєднатися до порятунку нашої планети й отримати від цього задоволення!

Спосіб 1. Відмовтеся від пакетів

Зараз відмовитися від поліетиленових пакетів – взагалі не проблема! Безліч брендів у всьому світі створюють стильні сітки-авоськи, сумки-шопери та мішечки для продуктів, а в будь-якому магазині тобі легко упакують товари в паперові пакети. Якщо ж без пакета ніяк, купіть собі нешкідливі, з кассави (це така їстівна рослина родом із Південної Америки) і користуйтеся на здоров’я!

Тому питання «А в чому я буду носити покупки?» більше не стоїть. І найголовніше: це, нарешті, стало модним! Погодьтеся, адже набагато приємніше йти вулицею зі стильною еко-торбою, ніж з білим пакетом, з дірки на боці якого обов’язково зрадницьки стирчить гострий кут упаковки молока або коробки цукерок.

Міф: Це дорого 🙁

Неправда! Наприклад, різнокольорові мішечки для продуктів можна купити від 9 грн/шт., авоську, яка прослужить вам не один рік, в українських виробників можна знайти від 150 грн, а ті самі загадкові пакети з кассави – за 6 грн/шт. Еко-сумка обійдеться близько 100-150 грн, в залежності від матеріалу, бренду та малюнка.

Куди подіти пакети, які вже є вдома?

Їх – як і майже все сміття! – можна здати на станцію сортування NO WASTE на вул. Саперно-Слобідська, 25/4 або інші станції переробки.

Спосіб 2. Не викидайте старі речі…

…але і не складуйте їх тоннами у своїй шафі. Зношених і просто обридлих речей слід позбуватися з розумом і користю.

Зношені старі речі можна віднести до магазинів, що займаються ресайклінгом. Наприклад, у всіх H&M у світі в залах стоять спеціальні бокси, в яких можна залишити непотрібний одяг. При цьому ви ще й зможете заробити: за кожну річ ви прийде на спеціальну карту 40 грн, а витратити їх зможете тут же, в H & M, щойно наберете суму понад 300 грн.

Навіщо вони збирають непотріб?

Щоб зробити нові речі! Сьогодні багато світових брендів створюють цілі колекції з вторсировини. Той же H&M у 2018 році представив лінійку Conscious Exclusive з аксесуарами з використаних свічок і сукнями з рибальських сіток та нейлонових відходів. Ralph Lauren створив поло з пластикових пляшок, а Adidas випустили кросівки з переробленого океанського сміття. Українські дизайнери не відстають: Серж Смолін на 45-му Тижні моди показав свою нову чоловічу колекцію сезону весна-літо 2020 року, в якій усі речі виготовлені виключно з екологічних матеріалів і вторсировини!

Якщо ж ваші речі не нові, але цілі, чисті і мають гарний вигляд, їх теж можна віднести у спеціальні місця. У благодійні магазини (наприклад, у Києві є Laska Store, куди здають свої речі навіть зірки), у Червоний хрест, до фондів, що допомагають дитячим будинкам і подібним установам. Тільки велике прохання: не несіть нічого безпосередньо, передавайте через людей, які точно знають, що, куди і коли потрібно віддавати. Так користі буде значно більше, і ваші речі гарантовано потраплять до тих, хто їх справді потребує!

Якщо ж ви хочете заробити на мотлоху, завжди можна спробувати продати непотрібні речі на блошиних ринках, наприклад, на Кураж Базарі. Участь у ньому коштує від 350 грн, тож якщо зібрати побільше старих речей, можна непогано заробити на обновки!

Спосіб 3. Модні еко-кружки

Якщо ви фанат coffee-to-go, то знаєте, яку величезну кількість стаканчиків з пластиковими кришечками використовуєте за рік. Щоб уникнути такої непотрібної витратності, рекомендуємо придбати спеціальну еко-кружку і завжди носити її з собою.

У багатьох кав’ярнях в Україні вам можуть налити напій в вашу особисту чашку, і за це найчастіше покупцям надається знижка. Давайте порахуємо приблизно, чи вигідно це! Середня ціна лате у кав’ярні – близько 30 грн, знижка, яку можуть надати за свою «тару» – близько 10%, тобто 3 грн в середньому вам вдасться заощадити на одній порції. Вартість термо-кружки близько 250 грн, ділимо на 3, виходить приблизно 84: рівно стільки порцій кави доведеться купити, щоб «відбити» вартість кружки. Але навіть якщо ви купуєте каву раз на два дні, чашка окупитися менше ніж за півроку! Вигідно, чи не так? Адже далі ви завжди будете пити каву зі знижкою.

Є одне «але». При виборі кружки будьте уважні: деякі виробники намагаються заощадити на свідомих покупцях і роблять чашки з небезпечного для здоров’я людини матеріалу. Найчастіше – це дешевий пластик, який при нагріванні виділяє шкідливі речовини. Тому віддайте перевагу скляним, керамічним або металевим кружкам.

Спосіб 4. Bye-bye пластикові трубочки

Ви напевно хоч раз бачили в інтернеті фото тварин, які постраждали від пластикових трубочок! Найчастіше це морські або океанічні мешканці, які приймають дрібне сміття у воді за їжу, а потім все життя проводять зі шматочками трубочок, що впилися в тіло, і яких самостійно не можуть позбутися.

Кількість трубочок, які використовуються в світі за один день, величезна. Лише у США за добу в сміття потрапляє понад 500 мільйонів соломинок: в кожному фастфуді вам запропонують напої з пластикової трубочкою, дитячі соки продаються відразу з невеликими соломинками, кава на фуд-кортах – теж… Безумовно, це зручно – нічого не виливається й не капає! Але уявіть на мить, що саме ваша трубочка від кави, яку ви викинули через 3 хвилини після покупки, стане поперек горла черепашці в Атлантичному океані. Нехай не завтра, через кілька років або навіть десятиліть – адже пластик практично не розкладається! Чи варте воно того?

На щастя, сьогодні дедалі більше ресторанів і кафе переходять на паперові, бамбукові та металеві трубочки. Так, перші досить швидко розмокають у воді, а другі та треті потрібно ретельно мити спеціальними щіточками, і немає гарантії, що в кафе це роблять за всіма нормами. Кращий варіант – це купити собі особисту металеву трубочку (близько 50 грн/шт) і користуватися нею як удома, так і поза оселею.

Якщо ж має бути вечірка з коктейлями, купіть паперові соломинки – вони найчастіше яскраві, з різними малюнками, і коштують не набагато дорожче за пластикові. Зате потім ви зі спокійною душею зможете їх викинути!

Спосіб 5. Підтримати одну з акцій

Якщо тобі складно що-небудь робити самому, приєднуйся до однієї з ініціатив. Наприклад, співачка Jerry Heil підтримує Марші за права тварин:

– Я з родини м’ясників. Тут навіть думка, що існує життя без м’яса, не допускалася, – відверто зізналася Джеррі. – А в дитинстві я мріяла, що виросту і буду користуватися виключно пластмасовими одноразовими приладами – щоб не мити посуд. У той час мало хто говорив про екологічні катастрофи, і про те, до чого НАСПРАВДІ призводить егоїзм. Нещодавно ООН оголосили, що планета перебуває в найважчій ситуації за все її життя. Вона вмирає. Якщо уявити, що Земля – організм, то в ньому відмовив один із найважливіших органів – легені. Тисячі гектарів хвойних і тропічних лісів, які виробляють 20% всього кисню на планеті, повністю згоріли за останні кілька місяців! Причина – навіть мінімальна людська недбалість, що викликає найбільші зміни в кліматі! Це страшно! І найстрашніше, що ми прокидаємося лише тоді, коли ситуація вже максимально критична. Соромно, але мені стало боляче лише нещодавно. Півтора роки тому я перестала вживати м’ясо і тільки вчора прийняла рішення сортувати сміття – не хочу навіть думати, що один із моїх пакетів завтра може застрягти в горлі морської черепахи. А ми всі чудово знаємо, куди потрапляє наше сміття. Воно не зникає. Воно продовжує своє існування в океані! Єдиний вихід – переробні станції. Планую найближчим часом просунутися у своєму розумінні цього питання. А от хутряні вироби, зоопарки і цирки я ненавиділа завжди. Ще в дитинстві сльози на очі наверталися, коли бачила змучених тварин у клітках на задньому подвір’ї переїзного цирку. 80% свого життя вони проводять у цих клітках – підтверджений статистичний факт. Я у своєму пості закликала людей бути просто адекватними. Зрозуміти, що «цю тварину спеціально виростили» – не аргумент! Від того їй не стає менш боляче помирати. У тварин є свої права. А ми на планеті лише гості.

Багато хто навіть не підозрює, як багато корисних івентів проходить в Україні щодня! Є масштабні, такі як Марш за права тварин, про який йшлося вище, а є й більш локальні, але не менш важливі. Ось, наприклад, alyona аlyona влаштовувала акцію «Пластик nicht фантастик» біля будинку культури Masterskaya, де вона особисто поділилася своїм досвідом і підняла еко-теми, що стосуються кожного.

– Я люблю збирати гриби з дитинства. Багато переїжджаючи, я мала шукати постійно нові місця для їх збору. І те, що з роками я бачила у лісах, змусило мене передивитися на свої погляди щодо використання пластику, – ділиться alyona аlyona. – Людям притаманно викидати різні залишки та непотрібний хлам до лісів та лісопосадок. І все це роками там валяється, збільшуючись в обємах, бо там де одна купка – там і друга. Природа страждає, тварини страждають. І те, що, здавалося б, ще вчора було вершиною прогресу та спрощенням побутового життя, сьогодні є приводом для хвилювання за наше завтра. Рахую, що важливо стукати до свідомих людей, важливо робити просвіт та ознайомлювати всіх з наслідками, які є, і які будуть. Важливо переглянути свої погляди щодо використання пластику. Заради нас, заради тварин, заради майбутнього.

Завдання із зірочкою. Сортирування сміття

Ми не говоритимемо, що це легко, що це не займає багато часу і сил. Сортувати сміття на постійній основі (а не два дні «погратися», зробити фото для соцмереж і забити) можуть тільки ті, у кого дійсно є розуміння того, навіщо це робити. Тому для початку спробуйте втілити в життя хоча б один з перерахованих вище пунктів, а потім переходите на більш складний рівень.

Якщо ж у вас є бажання все ж таки дізнатися, як взагалі сортувати сміття в Україні, чи реально це, і не звалять чи потім всі ваші праці в один контейнер «прибиральники», можете записатися на екскурсію на станцію сортування сміття No Waste і своїми очима побачити, як це працює. Записатися можна прямо зараз тут.

Якщо ви дочитали до цього місця, значить, у вас дійсно є бажання щось змінити. Але багато зупиняються саме на бажанні, тому що ось так взяти і відмовитися від зручних трубочок-стаканчиків, віддати комусь свої речі або змусити себе мити тетрапак, вкрай складно, правда? Це не привід зовсім відмовлятися від ідеї зробити світ кращим своїми руками. Почніть самого малого! Наприклад, виділіть годинку, надіньте гумові рукавички, запасіться сміттєвим пакетом і вийдіть в найближчий парк. Виберіть невеликий шматок території і зберіть сміття, яке там напевно залишили менш свідомі громадяни. Бажано, звичайно, окремо зібрати папір, окремо пластик, і окремо скло. Усе! Маленьке добру справу зроблено, а наша планета стала на крок ближче до свого ідеального стану.