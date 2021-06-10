ТОП-5 весільних трендів 2021 року

Весілля – це важлива подія в житті кожної дівчини. Хочеться, щоб у цей день все було ідеально, тому підготовка до одруження – процес тривалий і дуже важливий. Не секрет, що кожен рік весільні тренди змінюються, і якщо ти хочеш, щоб твоє свято вийшло стильним і яскравим, необхідно ретельно розібратися в тенденціях сезону. Про п’ять найактуальніших весільних трендів 2021 року GSPACE розповіла Саша Дергоусова, засновниця весільного Dergousova agency.

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– Перший і, мабуть, найголовніший тренд сезону – це емоції! Зараз акцент ставиться не так на декорі, як на емоційних ланках. Особливу увагу варто звернути на концепцію, яка передається в різних творчих складових: акторів, учасників, артистів та ін.

– Друге: в декорі з’являються різні дрібні деталі, на які раніше не звертали уваги: текстиль, посуд, меблі тощо.

– Третє – це стилізація всіх учасників торжества. Для акторів і ведучого робиться грим, шиються особливі костюми, що відповідають тематиці свята тощо.

Як підштовхнути його до важливого рішення

– Четверте: люди дедалі більше тягнуться до природи. Наречений і наречена сьогодні частіше вибирають відкриті майданчики і локації на свіжому повітрі, при цьому відмовляючись від банальних бенкетних залів.

– П’яте: великий акцент робиться на гостей. Якщо раніше гості приходили, і молодятам їх потрібно було розважати й дивувати, то зараз дуже круто, коли гостей включають у програму. З ними обговорюють дрес-код, їм дають завдання. Таким чином гості почуваються активними учасниками свята. Продумайте цей момент самі або обговоріть з ведучим, якщо він у вас буде. Так значно цікавіше!

– І найголовніше! Тренди трендами, але завжди варто пам’ятати, що своє весілля ви маєте зробити унікальним, індивідуальним, неповторним. Слід робити насамперед те, що відгукується у ваших серцях! Не звертайте уваги на зовнішні фактори, моду, тренди, бажання ваших родчів чи інших людей, та інше. Робіть те, що для вас кайфово! Тому що це ВАШ день, і ви маєте в майбутньому згадувати його з усмішкою і позитивом.

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