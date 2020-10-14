14 жовтня ми будемо відзначати День захисника України. І щоб ви могли порадувати своїх улюблених чоловіків, ми зібрали найкрасивіші й найтепліші слова-привітання з Днем Захисника України 2020 на прозі, які можна вписати в листівку, сказати особисто або надіслати в одному з месенджерів. Зберігайте собі!

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Вітаю тебе з 14 жовтня – Днем захисника України. Бажаю сили і міцності духу, енергії та оптимізму, благополуччя та спокою. Нехай життя буде наповнене приємними і позитивними емоціями, і в ньому буде місце тільки миру й любові!

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Дорогі чоловіки! Мирного неба над головою, затишку, спокою і тепла. Нехай завжди знаходиться привід для посмішки, і навіть в непрості моменти поруч будуть люди, готові підтримати і підставити плече!

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У цей день хочеться побажати, щоб кожен ваш день дарував позитивні емоції, щоб всі мрії здійснювалися, а плани реалізовувалися у найкоротші терміни. Дорогі захисники, ви – наша гордість, опора і стимул бути кращими кожен день, щоб створювати гармонійний і щасливий світ!

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У цей святковий день хочеться кожному захиснику України побажати, щоб мир буде аксіомою, а не винятком. Нехай вдома на вас завжди чекають. Ви наша гордість і честь!

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Вітаємо вас, наші захисники, з цим настільки важливим сьогодні святом! Ви – це втілення мужності, сили і героїзму, й від усього серця бажаємо, щоб кожен ранок починався з посмішки, а ніч приходила в обіймах коханої людини. Нехай ваші руки тримають руки коханих, а не зброю! І хай на небі над вашою головою не буде жодної хмаринки!

Фото: Istock

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