Мода 2020: Які головні убори в тренді цього літа

Літо в розпалі, і за прогнозами синоптиків, температура постійно буде триматися 30 градусів. А значить, варто обов’язково подбати про своє здоров’я і обзавестися стильним головним убором. Цього сезону вибір трендових моделей – величезний, тому якому б стилю ви не віддавали перевагу, знайти капелюшок або панамку до смаку буде легко!

Ми зібрали три найактуальніших варіантів головних уборів літа 2020

Панамка

Цей головний убір знаком нам з дитинства – варто зазирнути в сімейні альбоми, і ви точно знайдете своє фото в зворушливій яскравій панамці. Зараз цей головний убір – на піку популярності, більше того, багато дизайнерів зробили його ключовою деталлю літніх образів. Плюс панамки в її універсальності: вона підійде і під легку сукню, і під casual лук і, звичайно ж, під образи в стилі спорт-шик.

Особливу увагу варто звернути на панами пісочних відтінків і хакі! Саме вони стали топовими в цьому сезоні.

Солом’яні капелюшки

Це відмінний варіант для тих, хто вважає за краще влітку носити плаття і сарафани на тонких бретелях. Такі головні убори гармонійно доповнять образи в бохо-стилі, і додадуть особливу родзинку total jeans лукам, популярним в 2020 році.

Капелюшки з соломи повертаються в моду щоліта і впевнено триматися на піку весь сезон! Влітку 2020 особливо трендові – капелюшки з необробленими краями, вони виглядають дуже неординарно і стильно.

І ще один безперечний плюс: широкополі моделі захистять не тільки від сонячного удару, а й прикриють ніжну шкіру обличчя від палючого сонця.

Хустки

Це, мабуть, найзручніший аксесуар, який можна легко видозмінювати залежно від настрою і образу! Дизайнери представили на подіумах найрізноманітніші варіанти зав’язування хусток – на манер хіджабу або у вигляді тюрбана, вузлом назад і з драпіруванням на спині.

Такі образи виглядають дуже елегантно і витончено! А в разі необхідності великий платою можна легко перетворити в пляжне парео 🙂

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