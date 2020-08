Kurazh Jazz… not only Jazz

15-16 серпня з нами знову Кураж — улюблена київська денна вечірка та барахолка.

Музики на Куражі завжди багато, але, продовжуючи денні вечірки, Кураж нагадує, що літо необхідно жити в танці. Цього разу на вас чекатиме неймовірний ф’южн, ідеальний для теплих літніх вечорів: музиканти сконцентруються на джазі, поєднуючи його з електронікою та хаусом. З першим візитом на Куражі — mama13 (наживо), Саша Жиляєв, Lazy Jesus, BEDROOM MUSIC (Odesa) (наживо), LOW: philipp markovich, pavel plastikk b2b serge jazzmate.

А поки ви насолоджуватиметесь музикою — буде час розвідати те, що Кураж підготував із розваг.

Відбірна барахолка у Rotten Ambar та повернення барахолки у павільйоні у зменшеному форматі, лекторій, воркшопи та челенджі. Новий власний бар Куражу — Синичка пригощатиме натуральними винами, а на фудкорті кожен знайде щось на свій смак.

Cеред спікерів лекторію Лєра Бородіна (Oh my look, Lavla, G.Bar, SO DODO), Ірина Горова (Mozgi group), Ігор Сухомлин («Чашка», «Mimosa Brooklyn Pizza»), Поліна Неня, Артур Оруджалієв, Катя Джейкобс, Таня Пекарчук (Green Forest), Віктор Шраменко (Fresh Black).

Окрім того на вас чекають: практичні майстер-класи із діджеїнгу та мистецтва, тусовка собак, ретро-автомати, гончарство, розмовний клуб та багато іншого.

І як завжди на Куражі — струмливе шатро над танцмайданчиком, всі друзі, унікальна атмосфера та танці цілий день.

Субота, 15.08

Лекторій

14:00-15:00 — Таня Пекарчук (викладачка школи іноземних мов Green Forest) — Воркшоп з вивчення англійської

15:00-16:00 — Віктор Шраменко (засновник кав’ярні та ростерії Fresh Black) — Про каву простими словами та як розібратись у смаках

16:00-17:00 — Ігор Сухомлин (власник популярних київських закладів, таких як «Чашка», «Mimosa Brooklyn Pizza») — Ресторанний бізнес. Керівництво виходу з повної ж***.

17:00-18:00 — Поліна Неня (відома київська видавчиня) — Надихаючий діалог про силу, віру та кохання.

Lineup

12:00 — savethetuna

14:00 — Fusion : FUSION SHOWCASE (live)

17:00 — mama13 (live)

18:00 — Саша Жиляєв

20:00 — Yura Denysenko

22:00 — Katro Zauber

Воркшопи та майстер-класи

12:00-19:00 — Майстер-клас зі створення слаймів

12:00 — Виставка Ростислава Царенко

12:00-22:00 — Ретро-автомати

12:00-22:00 — Джаст-денс

12:00-21:00 — Гончарство

13:00-18:00 — Школа діджеїнгу

14:00-16:00 — Розмовний клуб англійської

14:00-18:00 — Майстер-клас «Намалюй свою Планету» від Інгрет Костенко и Олени Кравець

14:00-15:00, 16:00-17:00 — Квести для дітей по території Куражу від Family Quest

14:30-16:00 + 16:30-18:00 — Майстер-клас з макраме

16:00-19:00 — Воркшоп з перефарбовування меблів

Лекції, майстер-класи та активності в рамках Тусовки собак

13:00-16:00 Батченко Марія, тренерка для тварин, спеціалістка з “добрих дресирувань”

Лекція “Права собак та що буде за їх порушення”

16:00-18:00 Катерина Корж, спортсменка аджиліті і представниця тренувального центру “Каста”

Майстер-клас “Аджиліті для всіх”.

16:00-21:00 — готуйте вуса, лапи та хвости. Друзі Куражу — Barber Pet пофарбують ваших улюбленців у кольори проєкту DOG MA спеціальною безпечною тимчасовою крейдою.

Шукайте також тимчасові перебивні тату від Мері Терещенко та інста-маски від Уляни Нешевої.

На Куражі одразу можна буде забрати собі чотирилапого друга. Друзі Куражу з Гостомельского притулку:

Неділя, 16.08

Лекторій

14:00-15:00 — Катя Джейкобс (майстриня з медитацій) — Медитація у великому місті

15:00-16:00 — Артур Оруджалієв (винороб у першому поколінні) — Невинний public talk про натуральне вино

16:00-17:00 — Ірина Горова (бізнесвумен, співвласниця групи компаній «MOZGI GROUP», співзасновниця продюсерського центру «MOZGI Entertainment»). Public talk у форматі: запитання-відповідь.

18:00-19:00 — Лєра Бородіна (головна дівчинка Oh my look та Lavla, а також співзасновниця G.Bar та SO DODO) — Public talk про все-все (модерує Альона Гудкова)

Lineup

12:00 — Lazy Jesus

14:00 — Fusion: FUSION SHOWCASE (live)

17:00 — BEDROOM MUSIC (Odesa) (live)

18:00-00:00 — LOW:

18:00 — philipp markovich

20:00 — pavel plastikk b2b serge jazzmate

Воркшопи та майстер-класи

12:00-19:00 — Майстер-клас зі створення слаймів

12:00 — Виставка Ростислава Царенко

12:00-22:00 — Ретро-автомати

12:00-22:00 — Джаст-денс

12:00-21:00 — Гончарство

13:00-18:00 — Школа діджеїнгу

14:00-16:00 — Розмовний клуб (Green Forest)

14:00-18:00 — Майстер-клас «Намалюй свою Планету» від Інгрет Костенко и Олени Кравець

14:30-16:00 + 16:30-18:00 — Майстер-клас з макраме

15:30- 17:30 — Арт-перфоманс Анастасії Пивоваревич

Кураж продовжує дотримуватися всіх заходів безпеки: придбання квитків онлайн, антисептичні засоби на кожному кроці, дистанція між шезлонгами та пуфами — 1,5 м, дезінфекція всіх поверхонь спільного користування кожні 2 години, індивідуальні набори для майстер-класів, обмежена кількість людей, які можуть одночасно знаходитись на заході, температурний скринінг та загальні санітарні норми, співробітники, які слідкують за дотриманням норм та дистанції, регульована кількість людей на барахолці в ангарі, вхід до вбиралень та павільйону лише в масках.

Квитки можна придбати в онлайн або на касі при вході (бажано використовувати безконтактну оплату). Також на вхід діятимуть квитки, придбані на скасовані заходи, та Кураж ID.

Дітям до 12 років, людям з інвалідністю, людям пенсійного віку, учасникам бойових дій, вагітним й іменинникам безкоштовно.

Фото: @kurazh.kyiv

