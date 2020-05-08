Перша в Україні система обліку безхатьків від Куражу та Suka_zhizn

З початку року київська благодійна барахолка Кураж скерувала усі сили на один напрямок благодійності — допомогу безхатькам разом з проєктом Suka_zhizn (ГО “Життя буремне”), що займається дестигматизацією безхатьків в Україні. Зараз проєкт впроваджує інструмент, що буде першим та єдиним технічним рішенням питання реального підрахунку кількості безпритульних у Києві, що надасть розуміння того, яким має бути об’єм та бюджет допомоги таким людям.

Детальніше про те, як це стало можливо:

На початку квітня Кураж та Suka_zhizn рекордно швидко зібрали 359 768 грн на допомогу безхатькам. Побачивши реакцію та кількість небайдужих людей, Кураж та Suka_zhizn вирішили запустити більш тривалий збір коштів на спільну скарбничку: Кураж х Suka Zhizn 2020.

Кошти з перших зборів використовувалися для придбання пакетів із предметами першої необхідності для безхатьків під час карантину.

Однак, для злагоджених дій та систематичної роботи всіх профільних громадських організацій проєкт вирішив створити свою систему обліку безпритульних людей (СRM) та наданої їм допомоги. Для цього необхідно було зібрати 131 728 гривень, щоб на ці кошти придбати річну ліцензію на CRM з інтеграцією, дизайном, оплатою роботи спеціалістів та касових операцій.

Дякуючи благодійникам та друзям проєкту, його було повністю закрито коштами зі спільної скарбнички Куражу та Suka_Zhizn.

Завдяки цьому — на сьогоднішній день перша в Україні CRM-система скоро почне свою роботу.

Для чого потрібна система обліку безпритульних людей (CRM)?

За офіційними даними Центру обліку бездомних осіб на 2018 рік у Києві зареєстровано 1 628 безхатьків. Реальна цифра від громадських організацій, що працюють з безпритульними — близько 50 000 осіб тільки у столиці. За відсутності єдиної системи реєстрації вирахувати фактичну кількість людей просто неможливо.

Адаптована CRM-система допоможе:

Сформувати єдину базу даних про безпритульних людей у Києві, а згодом і в Україні;

Синхронізувати дії місцевої влади та організацій, які опікуються питанням безхатченків;

Зафіксувати історії потрапляння людей на вулицю;

Обирати ефективні засоби допомоги задля повернення безхатченків до нормального життя;

Звітувати перед благодійниками про обсяг наданої допомоги.

Пілотне відпрацювання системи відбудеться у м. Київ.

Серед майбутніх кроків:

налаштування, інсталяція та тестування системи;

відпрацювання механізму внесення даних;

надання доступу до CRM іншим громадським організаціям, що працюють з безпритульними;

навчання всіх людей, які будуть працювати з системою.

Окрім того, щоб запустити систему в рамках власного проєкту, планується також згодом надати доступ і іншим організаціям, які займаються даним питанням.

Кураж та Suka_zhizn планують завершити підготовчі роботи по налаштуванню та брендингу системи наприкінці травня і презентувати її широкому загалу, зокрема місцевій владі.

Що в результаті?

На кожного безпритульного в системі буде заведена картка з фіксацією історії безпритульності та всієї допомоги, яка надається та буде надана кожній особі. Зокрема, планується включити питання про те, як людина потрапила на вулицю і скільки там уже проживає. Це допоможе зрозуміти справжні причини безпритульності. Для зниження ризику дублювання безпритульних в системі проєкт планує використати систему нейроідентифікації по фото, що дозволить швидко зрозуміти чи дана особа вже була зареєстрована в системі. Кожен безпритульний отримає картку чи браслет для швидкої ідентифікації. Якщо картка чи браслет будуть втрачені, то знову ж таки, допоможе система нейроідентифікації.

Проєкт передбачає додаткове технічне забезпечення: комп’ютери або планшети для роботи, сканери штрих-кодів або відбитків пальців, дизайн та друк карток чи браслетів для безпритульних, нейроідентифікацію.

Глобальна мета проєкту — надавати актуальну інформацію, яка впливатиме відповідним чином на державні програми з подолання самої проблеми безхатьків.

Залучення коштів для фінансування цих напрямів відбуватиметься згодом, але тим часом довготривалий збір коштів продовжується на спільній скарбничці Кураж х Suka Zhizn 2020.