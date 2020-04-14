«UNILEVER УКРАЇНА» дарує українським лікарням дезінфікуючі засоби

Компанія надсилає до обласних інфекційних лікарень Domestos та мило «Dove», щоб допомогти спеціалістам подолати пандемію.

Близько 5000 дезінфікуючого засобу та 5000 одиниць мила отримають обласні лікарні України від «UNILEVER УКРАЇНА». Це подарунок загальною вартістю близько 500 тисяч гривень. Таким чином компанія хоче подякувати медикам за працю та допомогти їм стримати розвиток пандемії в Україні.

Соціальна ініціатива стартувала 23 березня 2020 року. За цей період допомогу від компанії вже отримали лікарні Дніпропетровської, Київської, Чернівецької, Житомирської, Львівської, Волинської, Тернопільської, Чернігівської, Рівненської, Хмельницької, Івано-Франківської, Харківської, Одеської, Миколаївської, Херсонської та Закарпатської областей. Список медичних закладів узгоджено з обласними державними адміністраціями.

– Компанія не може лишатися осторонь в період загострення епідеміологічної ситуації в Україні та слідкуючи за постійно зростаючими цифрами зараження. Те, що ми можемо наразі зробити – забезпечити необхідною кількістю дезінфікуючого засобу Domestos обласні інфекційні лікарні України. Основна діюча антимікробна речовина містить гіпохлорит натрію, рекомендований ВООЗ для знезараження медичних, побутових та інших приміщень. Я переконаний, що об’єднуючи зусилля та дотримуючись обов’язкових гігієнічних правил та санітарних норм, ми швидше зможемо зупинити розповсюдження вірусної інфекції та вберегти наших громадян від зараження, – прокоментував Генеральний директор «UNILEVER УКРАЇНА» Василь Бовділов.

У складі Domestos міститься основна діюча антимікробна речовина – гіпохлорит натрію. Вона рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров’я в концентрації 0,5% для профілактики поширення вірусних інфекцій, ефективної гігієни, а також дезінфекції громадських і житлових приміщень. До засобів Domestos входить гіпохлорит натрію в концентрації від 2 до 5 %, тобто в 4-10 разів більше, ніж вважається ефективним за методологією ВООЗ.

Компанія планує найближчим часом надіслати засоби дезінфекції та гігієни у всі області України.