Меган Маркл сьогодні – кумир мільйонів дівчат у всьому світі. Хтось копіює її стиль, хтось – зачіску, хтось намагається позувати на фото один в один як герцогиня Сассекська. Але кожна дівчина знає, що 50% успішного образу складають… брови! Красива та правильна їх форма – запорука успіху. Саме тому видання Daily Mail запросили в гості стиліста Меган Маркл і дізналися у неї, в чому секрет ідеальних брів герцогині.

Шерріл Райлі – стиліст дружини принца Гаррі розповіла чотири найважливіших правила, яких потрібно дотримуватися.

Брови не повинні бути симетричними

«Абсолютно нормально, коли одна брова вище іншої, – говорить Шерріл. – Вони не повинні бути однаковими: вони сестри, а не близнюки. Я ніколи не зустрічала людей з однаковими бровами. Мені подобається, коли брови моїх клієнтів максимально природні й натуральні. Я лише надаю їм трохи кольору і густоти ».

Беріть приклад з Одрі Хепберн

«Слідуя стилю Одрі, я намагаюся зменшити дугу і підняти кінці брів. Але важливо зробити це плавно, а не різко, – розповідає Шерріл. – Це найбільш універсальний стиль, він підходить більшості жінок!».

Саме стилю, який Шерріл називає «Одрі» – натхненному яскравими широкими бровами Хепберн – віддає перевагу герцогиня Сассекська.

Прямі, а не дугою

«Висока дуга може надати жіночому обличчю сердитий вигляд. Я пропоную клієнтам спробувати такий варіант, і для цього злегка відростити брови. Насправді, такий варіант «найменш вимогливий»: потрібно лише раз на тиждень трохи підстригати волосинки і підфарбовувати олівцем прогалини».

Занадто часте вищипування брів може привести до пошкоджень

«Якщо висмикувати волоски надто часто, можна пошкодити фолікули, і брови перестануть рости. Коли мені було 13 років, я збрила брови, щоб вони відросли заново. Але я не розуміла, що роблю! – зізнається Шеріл. – Врешті-решт все закінчилося тим, що у мене залишилися дві «полуброви», і до колишньої форми вони так і не повернулися. Насправді моє захоплення бровами і пов’язане з тим, що мої власні – безладні. І тепер моя місія – розповідати жінкам, як досягти бажаної форми брів, і чого в жодному разі робити не можна!».

Фото: @meghan_markle

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