Хоча свята майже закінчилися, не на часі сумувати і валятися на дивані! Серіали подивитися ще встигнете! А поки що насолоджуйтеся останніми в цьому сезоні новорічними івентами, адже для більшості з них вихідні 11-12 січня – фінальні!

Пісні з «Короля Лева» у виконанні хору

Коли: 12 cічня

Де: Caribbean Club Concert Hall

Вхід: 0 – 250 грн

У цей вечір звучатиме музика й пісні з мультфільму «Король Лев» у виконанні госпел-хору Gospel Company. У столичному Caribbean Club Concert Hall музиканти зіграють програму, яка вже кілька разів збирала аншлаги. Гостей чекають відомі композиції Circle Of Life, Can You Feel The Love Tonight, Hakuna Matata, I Just Can not Wait to Be King та інші у віртуозному виконанні та авторському аранжуванні. «Король Лев» – це ідеальний музичний супровід для свят і святкового настрою. 12 січня ви отримаєте задоволення від хороших пісень із легендарного мультфільму!

Різдвяна феєрія

Коли: 12 cічня

Де: Національний музей народної архітектури та побуту України

Вхід: 50 грн

Різдвяна феєрія – це святкове дійство з усіма найяскравішими обрядами, традиціями, атрибутами та героями українських новорічно-різдвяних свят! На гостей чекає парад вертепів від центрального входу в музей о 13:00, проходка і конкурс різдвяної зірки, різдвяна Шопка, святий Миколай, Коза, Василь і Маланка, колядки, привітання, засівання та святковий різдвяний концерт на Співочому полі. Буде весело! А також ви можете приєднається до конкурсу «Різдвяна зірка вашої родини»: виготовте свою сімейну зірку, відвідайте з нею музей і отримайте різдвяний подарунок.

Зимова країна на ВДНГ

Де: ВДНГ

Коли: 11-12 січня, з 10:00 до 21:00 (каса закривається о 20:15)

Вхід на територію парку вільний, розваги на локаціях – від 100 до 280 грн

Популярне місце для сімейного відпочинку – тематичний парк-фестиваль «Зимова Країна на ВДНГ» – чекає своїх маленьких гостей, у яких вже закінчуються канікули. Тут є безліч можливостей весело провести час на різних активностях – на ковзанці й тюбінгового гірках, у парку крижаних скульптур, на різдвяному ярмарку, в контактному зоопарку та на фермі метеликів… Також є різні вистави, виставки, екскурсії – як на свіжому повітрі, так і в павільйонах.

Різдвяна Фабрика Мрій

Де: ВДНГ

Коли: до 19 січня

Вхід: 200 грн

Одна з найулюбленіших локацій на ВДНГ у святковий період – справжнє європейське містечко зі своїм підприємством – фабрикою ялинкових прикрас. Працьовиті місцеві жителі – ельфи – старанно виконують бажання всіх гостей і влаштовують для дітей захоплюючу інтерактивну гру. Групи проходять усіма цехами фабрики, знайомляться з процесом виготовлення іграшок і дізнаються рецепт виконання бажань. Кожна дитина обов’язково зробить ялинкову кульку власноруч. Фойє павільйону оформлене у вигляді святкового ярмарку, де можна випити кави й купити додому іграшки!

Фестиваль-квест «Новорічні подорожі»

Коли: 11 – 12 січня

Де: Samskara в Києві

Вхід: від 300 грн

Вперше в Києві відбудеться фестиваль-квест «Новорічні подорожі», в рамках якого вас чекає казкова подорож крізь магічні світи! Цей квест буде цікавий і дорослим, і підліткам, і дітям від 4-х років – для всіх організатори підготували розважальні програми й подарунки. Всіх гостей чекає гарна б’юті-зона, фото-локації, новорічні розваги у віртуальній реальності, інтелектуальні ігри, майстерня подарунків та багато іншого. Приходьте всією родиною!

Новий рік на Софії. Закриття

Коли: 11 – 12 січня

Де: Софійська площа

Вхід вільний

Залишилося зовсім небагато святкових днів! 11 січня на головній сцені Києва святковий настрій створюватимуть Оркестр Наона і World music trio «GERZ». А 12 січня перед усіма гостями виступлять DJ Slap & HAOHІ і Orchestra DJ Deluxesound. Встигніть відвідати головну київську новорічну локацію, де все ще яскраво сяє вогнями ялинка, працює фудкорт із глінтвейнами, ароматною випічкою та солодощами, кружляє карусель і лунають різдвяні мелодії!

Winterra. Легенда Казкова краю

Коли: до 12 січня

Де: ВДНГ

Вхід: від 390 грн

Встигніть відвідати останні цього року шоу Winterra. Легенда Казкова краю в новому для українського глядача форматі – 5D: актори грають ролі і взаємодіють із залом у п’яти площинах концерт-холу. Стежачи за перфомансом на сцені, епізодами з обох боків залу й посередині партеру, а також за номерами під стелею, ви опинитеся в самому епіцентрі подій. Шоу доповнено візуальними спецефектами, графікою та живим вокалом. В історії трохи змінили сюжетну лінію і збільшили кількість хореографічних та акробатичних номерів у порівнянні з попереднім сезоном.

