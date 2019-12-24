Хореограф Royal Ballet, Уейн МакГрегор, представить в Україні сенсаційний балет на межі технологій і науки  

Культова балетна компанія з Великобританії вперше в Україні! 29 та 30 березня британський хореограф Уейн МакГрегор представить одне зі своїх найкращих творінь в МЦКМ Жовтневий

Чи спроможна людина донести іншому історію власного життя? Впродовж 25 років безперервної творчості британський хореограф і режисер Уейн МакГрегор за допомогою тілесного осмислення досліджує життя і можливості просторового руху.

Завдяки новаторському підходу танцюрист-інтелектуал у корені змінив вигляд сучасного танцю і в такий спосіб заслужено отримав міжнародне визнання. У 2006-му він став запрошеним хореографом-резидентом королівського балету «Ковент-Гарден» і першим адептом контемпорарі серед усіх, хто коли-небудь очолював цей пост. МакГрегор ставить хореографію для провідних балетних труп світу — Паризька опера, NDT, Нью-Йорк Сіті Балет, Ла Скала, Большой Театр. Експериментує зі сплетінням жанрів та дослідженням нових територій — від постановок для драматичного театру, опери і кіно («Гаррі Поттер і Кубок Вогню», «Фантастичні звірі і де їх шукати», «Тарзан. Легенда») до відеокліпів (Radiohead, Thom Yorke, The Chemical Brothers) і показів мод. У 2011 році МакГрегор став кавалером ордену Британської імперії за заслуги в області танцю.

У 2017 році в доробку танцюриста виник балетний спектакль «Автобіографія» — абстрактний роздум про життя і творчість поза часом. І, мабуть, найбільш інтимне серед усіх існуючих творів МакГрегора. У центрі уваги хореографа — тіло, що виступає архівом, створеним з хореографічних портретів, міцно пов’язаних разом науковою розшифровкою власного геному автора-постановника.

Через природний код, мемуари та особисті спогади МакГрегор транслює хореографічну думку у фізичний простір. Танцюристи інтерпретують образ і фірмову тілесну мову автора, вибудовуючи кожен рух на межі ламаних гострих кутів і безтілесної плинності, а також наслідують здатність трансформувати їх на граничній швидкості.

В міру того, як посилювалася пристрасть хореографа до руху і технічних можливостей тіла, МакГрегор став все частіше залучати до експериментального діалогу представників різних художніх і наукових областей — таким чином вивчаючи процеси пізнання й інтерпретації творчості. Так вперше в історії світової хореографії серед співавторів спектаклю — провідні генетики світу, які розшифрували повну послідовність геному МакГрегора.

Наукова складова резонує з множиною творчих елементів. Автором музики виступила електронна продюсерка Jlin (Джейлін). Колись робітниця металургійного комбінату, а нині згадувана Resident Advisor і Rolling Stone («Найбільш обговорюваний молодий електронний музикант Америки»), вона знайшла своє покликання в творчості, переосмисливши жанр футворк. Дебютний альбом артистки «Dark Energy» (2015) не лише переступив його тісні стилістичні рамки, але і створив кардинально новий напрям усередині жанру. Музика Jlin подібна до звукової архітектури, присвячена пізнанню ритму і безлічі його інтерпретацій. А фірмове звучання межує між почуттями ейфорії й нищівної люті.

Балет «Автобіографія» постійно оновлюється; порядок танцювальних номерів алгоритмічно зібраний з 23-х хореографічних епізодів, що розкриваються унікальним чином на кожному спектаклі.

29 і 30 березня Уейн МакГрегор вперше представить «Автобіографію» очам українських глядачів в МЦКМ Жовтневий.