Гороскоп на сьогодні – 17 вересня 2019 – по картах Таро!
Гороскоп на сьогодні – 17 вересня 2019, ми підготували по карті Королева пентаклей. Чого чекати і як краще провести цей день? Нехай наш гороскоп на сьогодні зорієнтує тебе в усіх питаннях
Карта Королева Пентаклей означає доброту, надійність, реалізм, працьовитість, родючість і плідну працю, душевність і чуттєві радості. Королева має природній інстинкт та любов до землі, у неї «легка рука» щодо матеріальних цінностей; вона також турботлива мати, талановита актриса або художниця, або просто чуттєва натура, яка отримує справжнє задоволення від найпростіших радощів життя. Але у всьому потрібна міра, інакше всі ці якості обернуться розчаруванням або інертністю, лінню і невгамовною спрагою до насолод.
Кар’єра
Сьогодні робота вимагає здебільшого практичної кмітливості, навичок, терпіння і наполегливості, та й про творчу складову забувати не варто. Гучного успіху і нагород не передбачається, але пам’ятайте, головне в роботі – її безперервність.
Особисте життя
Настає період душевної теплоти, сердечності і радощів життя. Карта Королева Пентаклей вказує на вірність, сталість і прагнення до доброти і захищеності. Вона також означає, що ви дозріли для вступу в шлюб і створення сім’ї!
Фото: Pinterest
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