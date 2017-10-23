Часто трапляється, що твої близькі люди – коханий хлопець і подруга – ніяк не можуть знайти спільну мову. І якщо подружка скоріше висловить все, що думає про твого обранця раз і змириться, то хлопець може довго й нудно «капати» на мозок, не розуміючи, чому ти взагалі спілкуєшся зі Свєткою (Катею, Лізою, Машею…). Як пояснити коханому, що ти дуже дорожиш подругою, і що вона зовсім не така погана (нудна, дурна, гуляща …), як йому здається, G.SPACE розповіла Оксана, героїня серіаліті «Київ вдень і вночі».

Давайте будемо чесними: ми не все можемо розповісти про свою подругу хлопцеві. Наприклад, те, як вона витирала тобі сльози після розставання з колишнім, коханому знати не варто. Однак для вашої дружби саме той вечір на кухні став знаковим, правда? Але так як розповісти хлопцеві цю животрепетну історію ти точно не захочеш, доведеться гарненько подумати, як пояснити йому, за що ж ти так любиш свою подругу, і що у вас з нею в принципі спільного. Та не сподівайся, що тобі вдасться це з першого разу, чоловікам часом важко зрозуміти суть жіночої дружби. Але якщо ти налаштована рішуче, у тебе все вийде. Адже ти дорожиш ними обома!

Героїня серіаліті «Київ вдень і вночі» Ксюша теж неодноразово стикалася з подібними ситуаціями, але їй завжди вдавалося легко їх вирішити:

– Всі мої подруги суперсмішні, суперввічливі, суперкруті. Вони – моє дзеркало! Тож якщо хлопцеві не подобається ваша подруга, женіть його в шию, – сміється Ксюша. – Жартую! Вам просто потрібно їх ближче познайомити (без фанатизму звичайно!). Пояснити чи показати коханому, чому ви дружите, розповісти декілька смішних історій з дитинства. Або ще краще познайомити її з другом вашого хлопця. Вуаля! Щоб ви разом ходили на побачення, проводили час, гуляли, дивились кіно! І все, ось такий простий рецепт!

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