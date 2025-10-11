Андре Тан презентував лімітовану колекцію МАМА: подробиці

Бренд ANDRE TAN святкує 25 років і з цієї нагоди презентує лімітовану колекцію «МАМА» – щиру історію любові, вдячності та натхнення, присвячену найріднішій людині кожного з нас. Презентація колекції відбулась 10 жовтня 2025 року, а сам проєкт став частиною ювілейних святкувань бренду.

Колекція «МАМА» – це особисте зізнання Андре Тана у любові до своєї матері Вікторії, яка стала обличчям рекламної кампанії. Кожен образ у колекції передає риси жінки, що уособлює силу, ніжність і любов – саме ті цінності, з яких починався його творчий шлях. Водночас ця колекція – присвята всім матерям України, тим, хто щодня тримає на собі світ, дарує підтримку, тепло і віру навіть у найважчі часи.

– Ця колекція – моє особисте «дякую» мамі та всім мамам світу. Вона про любов, яка формує наше життя і залишається з нами назавжди, – каже Андре Тан.

Для нього ця колекція – не просто ювілей. Це повернення до того хлопчика, який колись сидів за швейною машинкою й мріяв зробити маму щасливою.

– Коли я пішов на курси крою та шиття, мені було десять. Я був наймолодшим у групі. Після вивчення сорока базових швів нам дали перше завдання – пошити спідницю. І я одразу вирішив, що вона буде для мами. Для жінки, яка дала мені життя, — згадує дизайнер.

У колекції «МАМА» відчувається те, що словами важко передати: тепло дитинства, аромат свіжої випічки, лагідні руки, які завжди поруч. Це не просто одяг – це пам’ять, ніжність і вдячність, зашиті у кожен шов. І хоча натхненням стала особиста історія Андре Тана, кожна річ створена так, щоб у ній впізнала себе кожна українська мама – сильна, любляча, справжня.

До лінії увійшли ключові елементи сучасного жіночого гардеробу – жакети, жилети, корсети, брюки, денім, спідниці, сукні-кейпи та пальта. Вони створені для жінок, у яких поєднуються сила і м’якість, впевненість і любов.

Колекція «МАМА» – це спосіб сказати: «Дякую, що ти є. Дякую, що навчила мріяти».