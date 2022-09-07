Хочеш поліпшити свою витривалість і привести м’язи в тонус? Біг – чудовий вибір! Але не бери відразу високий темп. Дізнайся, як правильно підготуватися до бігу і планувати заняття. Ми підготували 10 важливих рад:

Починай з ходьби

Якщо тобі складно змусити себе бігати, навчися для початку ходити пішки. Виходь з дому і швидким кроком «находи» кілька кіл по стадіону. Максимально заміни поїздки у транспорті пішими прогулянками, і побачиш – уже через тиждень темп кроку збільшиться, а там і до бігу недалеко!

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Розігрівайся перед тренуванням

Перед тим, як почати пробіжку, обов’язково зроби кілька вправ на різні групи м’язів. Присідання, нахили, прес, розтяжка – вибирай будь-який зручний тобі спосіб розігріти м’язи. Така підготовка також допоможе тобі знизити ризик травм до мінімуму!

Чергуй покриття

Мало хто знає, що важливо чергувати не лише швидкість бігу, а й покриття, по якому ти біжиш. Спробуй один тиждень бігати по асфальтованих доріжках, інший – по ґрунтових, третій проведи у спортзалі на біговому тренажері, четвертий – у парку, насолоджуючись шелестом трави під ногами.

Стеж за положенням тіла

Дуже важливо на пробіжці дивитися прямо, а не собі під ноги. Підборіддя має «дивитися» вперед, а не вниз. Стеж, щоб нога (від коліна до стопи) при підйомі була паралельна землі. Руки мають рухатися як гойдалки: вперед-назад: це допоможе тобі бігти швидше, і не витрачати зайві сили на розмахування руками. Корпус тримай прямо, не нахиляйся вперед і не відхиляйся назад.

Музичний супровід

Це не так важливо, як усі попередні пункти, але дуже полегшує пробіжку: бери з собою плеєр і навушники. Зверни увагу на моделі, які чіпляються на пояс, а ще краще – на біцепс. Бігти під улюблений саундтрек значно простіше, ніж під звуки проїжджаючих машин. Так ти не будеш постійно думати, коли ж уже закінчиться тренування. А рахувати час радимо не у хвилинах, а в улюблених піснях: «До кінця пробіжки залишилося 3 чудових треки». Надихає, правда?

Веди щоденник пробіжок

Заведи спеціальний зошит, в який будеш записувати свої досягнення: скільки пробігла вчора, скільки сьогодні, на скільки збільшилися тривалість і швидкість пробіжки та ін. Коли наочно бачитимеш, як ростуть показники, тобі буде значно легше змушувати себе з ранку прокидатися на пробіжку, адже ніщо так не мотивує, як бажання бути завтра кращою за себе сьогоднішню!

Корисні додатки

Завантаж на свій смартфон додаток для бігу, їх зараз безліч, на будь-який смак! Більшість із них самостійно вимірюють твою швидкість, тривалість і дистанцію, видаючи результат в кінці тренування. Інші також допоможуть розрахувати необхідну для твоєї фізичної підготовки, ваги та віку норму бігу. Це значно спрощує весь підготовчий процес!

Перетвори біг на гру

Уяви себе завойовником земель: кожна вулиця, по якій пробігла, стає «твоєю», так само й площі, парки та стадіони. Після тренування позначай на карті «завойовані території», і плануй новий маршрут на наступний день. Це весело і дуже захоплююче, спробуй!

Одягни крутезний костюм

Бігати стає значно легше, якщо вибрати гарний костюм! Ми ж дівчатка, нам дуже важливо, що на нас надіто, і як ми виглядаємо. Тому підійди до вибору форми для пробіжки максимально ретельно й відмовся від старих «треників» і розтягнутої футболки на користь стильного костюмчика.

Взуй правильні кросівки

Існує безліч різновидів спортивного взуття, і це не просто так! Для пробіжки тобі знадобляться спеціальні бігові кросівки, які тобі допоможуть вибрати в будь-якому магазині спорттоварів. Цінова політика абсолютно різна, спеціалізовані – не означає ультрадорогі! Обов’язково приміряй взуття перед покупкою, походи в ньому – тобі має бути максимально зручно, адже якщо під час пробіжки кросівок почне тиснути або натирати – тренування провалене.

Нью-йоркський тренер Гордон Бакуліс (Gordon Bakoulis) радить починати з ходьби, потім переходити до повільного темпу, поступово нарощуючи його. Не виходить у будні через роботу, тоді бігай у вихідні. І у тебе буде підтягнута класна фігура!

Фото – IStock

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