Мода 2022: тренди та тенденції

Мода 2022 року привела в тренди костюми вільного крою, відкриту спину, тотал луки та клітинку. У листопаді та грудні дизайнери, за традицією, оголосили, що буде модним 2022 року. Звичайно, ми не могли втриматись і зібрали для тебе основні тренди.

Мода 2022: що в тренді

Тоненькі ремінці та бретельки

Жіночність та легкість? Звісно в тренді! У сезоні-2022 набиратимуть популярності так звані ремінці-спагетті у всіх формах. Спагетті – це тип плечових ремінців, які зустрічаються в жіночому одязі: на легких сукнях, майках, кофтинках.

Зараз дивляться

Бюстгальтери та топи бікіні

Секусальні топи нікуди не йдуть. Вони залишаються модними і у 2022 році. Відкрити й животик, прикрашений топом з різноманітнх матеріалів – завжди жіночно та привабливо.

Яскраві кольори

Насичені віддтінки кольорів, неонові та соковиті колірні поєднання – один з головних трендів на 2022 рік. Тож можеш уявити себе на рейв-вечірці чи на морі та сміливо купуй собі щось помітне. Яскраво-бузковий та яскравий жовтий – фаворити на показах мод.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Versace (@versace)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TOM FORD (@tomford)

Білі сукні

Класика, яка буде особливо популярною влітку. Легкі, білі сукні нададуть твому образу жіночності та романтичності. Звичайно, що їх можна носити і взимку та восени. Головне, не забруднити їх через погоду, інакше буде шкода.

Браслет на плече

Браслет на плече, або bicep bracelet, як називає цю прикрасу західна преса, – тренд, який повернувся до 2021-го з нульових. Тож, якщо в тебе чи у твоєї мами залишились такі прикраси – сміливо діставай та надягай. Коли уявляєш луки з таким браслетом, то одразу згадуються серіали 90-х та нульових: «Секс і місто», «Всі жінки відьми» та «Друзі».

Паєтки

Ще один невід’ємний та яскравий елемент моди 2022 року — паєтки. Дизайнери наполягають: навіть якщо ви шанувальники аскетичного стилю, паєтки майбутньої весни вам все одно потрібні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Versace (@versace)

Екстримальна висота

Минулого сезону тенденція на каблук плюс платформа лише намітилася, а цього значно еволюціонувала та закріпитась. Екстремально високі туфлі, сандалі та босоніжки, платформи дали зрозуміти, що точно повертають з нульових. Тож будемо знову вчитись на них ходити?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Versace (@versace)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dolce&Gabbana (@dolcegabbana)

Спортивні костюми

Спортивний стиль настільки сильно увійшов до моди, що у сезоні весна-літо ми зможемо ходити у спортивному костюмі навіть до офісу. А ти як вважаєш, чи доречно це?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MSGM (@msgm)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MSGM (@msgm)

Фото – Getty Images, iStock

Читай також:

МОДА 2022: трендові кольори року

Трендові пуховики: мода зима 2021-2022