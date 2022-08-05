як зняти шелак в домашніх умовах

Зняти шелак та підправити манікюр те ще завдання. Здається, що зробити це самостійно неможливо. А що, якщо твій майстер з якихось причин не працює, а манікюр вже має зовсім непрезентабельний вигляд?
Виявилося, що знайти спосіб зняття шелаку самостійно не надто складно. Всі необхідні інструменти є вдома у кожної дівчини.
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Щоб зняти шелак (гель-лак) з найменшою шкодою для нігтів, тобі знадобиться:
Отже, беремося до самої техніки зняття шелаку. Спершу гарненько вимий руки з милом. Це необхідно, щоб знежирити нігті і дозволити ацентону «спрацювати».
Потім у боротьбу вступають ватки і фольга. Фольгу потрібно розділити на невеликі шматочки, а ватяні диски розрізати навпіл. Змочи ватний диск ацетоном і оберни їм ніготь. Що щільніше прилягає ватка до нігтя, то швидше та якісніше розчиниться шелак.
Обертаємо кожен ніготь поверх ватного диска фольгою.
Такі «компреси» слід тримати 10-15 хвилин, злегка масажуючи при цьому. Після необхідного часу знімай фольгу і ватяні диски.
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Знявши «обгортку» з одного нігтя, розм’якшені залишки гель-лаку видали за допомогою палички або пушера.
Потім відшліфуй нігті пилочкою і оброби кутикулу олією. Готово!
Як зняти шелак з нігтів у домашніх умовах, ми розібралися. Однак у процесі слід дотримуватися кількох порад:
Як бачиш, зняти покриття шелак у домашніх умовах не так вже й складно! Процедура доволі проста, і не займає багато часу. А поки твої нігтики відпочивають без гель-лаку, вибирай новий дизайн і записуйся до майстра на манікюр! Тут вже без професіоналів навряд чи вийде обійтися.
Фото: istock
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