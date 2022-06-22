ЯК ШОКОЛАДКА: 10 правил використання автозасмаги

Спека наступає, а тобі до сих пір не вдалося потрапити на пляж? Ще не можеш похвалитися гарною засмагою, тільки аристократичною блідістю? Прикро… Але цю проблему можна вирішити, скориставшись автозагаром: швидко і досить бюджетно! Головне, вміти правильно його наносити, інакше ти ризикуєш перетворитися на «леопарда». А позбутися «плям» дуже непросто!

Ми підготували для ТОП-10 основних правил, яких варто дотримуватися при використанні автозасмаги! Запам’ятовуй, і рівний «шоколадний» тон твоїй шкірі забезпечений!

Зараз дивляться

Вибираємо відтінок. У цей момент головне не перестаратися! Обирай колір автозасмаги, орієнтуючись на свій природний тон шкіри. Для світлої шкіри підійде засіб з мінімальним рівнем DHA (DiHydroxyAcetone), який відповідає за інтенсивність кольору.

Перед нанесенням обов’язково добре очисти шкіру: тоді тон буде лягати рівніше і триматиметься набагато довше. Після очищення обов’язково нанеси зволожуючий крем і дай йому добре вбратися. Це займе близько півгодини. До речі, суху шкіру потрібно активно зволожувати за кілька днів до процедури.

Перед нанесенням обов’язково протестуй автозасмагу! Нанеси невелику кількість крему на внутрішню частину зап’ястя і через 2 години подивися на результат – чи підходить тобі відтінок, чи не з’явилася алергічна реакція.

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Наносити засіб потрібно тільки теплими руками, широкими розгладжуючими рухами. Жодних губок, спонжів і мочалок – вони все зіпсують! Обережніше слід наносити засіб на лікті, коліна і зону декольте, шкіра там темнішає набагато сильніше. Тому нанось там автозагар більш тонким шаром.

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Обов’язково використовуй гумові рукавички. Інакше шкіра на долонях надовго змінить колір, і від плям складно буде позбутися. Пам’ятай, що після нанесення автозагару рекомендується не вдягатися ще 2-3 години. І, звичайно ж, не приймай душ, інакше все відразу змиється.

Пам’ятай, що після нанесення автозасмаги рекомендується не одягати одяг ще 2-3 години. І, звичайно ж, ні в якому разі, не приймай душ, інакше все моментально змиється.

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Для обличчя випускають особливі креми і спреї, які за своїм складом відрізняються від автозасмаги для тіла. Щоб уникнути «ефекту маски», після нанесення засобу по лінії росту волосся намаж тонким шаром зволожуючий крем: він допоможе зробити перехід більш плавним!

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Щоб підтримувати колір засмаги, наносьте бронзант кожні два-три дні! Ось і всі секрети використання автозасмаги. Керуючись цими простими правилами, ти вже завтра зможеш здивувати своїх друзів рівною шоколадною засмагою.