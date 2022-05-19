Мода 2022: трендові кольори на весну

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У теплу пору року завжди хочеться чогось світлого, ніжного або яскравого, легкого та приємного. Які ж саме кольори в тренді навесні 2022 року? Новий канал вже розповідав тобі про модні кольори 2022 року. Тепер настав час конкретно весни.
Ну що ж, Інститут кольору Pantone вже давно знає тренди весни 2022 року. Популярні fashion-бренди стежать за новинами Pantone, тож у магазинах ти точно знайдеш потрібні кольори. Традиційно, тенденції сезону весна 2022 розділили на дві частини: фахівці представили 10 трендових відтінків і 5 базових, які називаються Core Classics.
Головними весняними відтінками, за версією експертів Pantone, стануть тони синьої гами. А саме пастельно-блакитний Spun Sugar («Цукрова пряжа»), колір морської хвилі Harbor Blue («Блакитна гавань»), темно-синій Skydiver («Парашутист»), а також відтінок вкритого кригою озера Glacier Lake («Застигле озеро»).
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Окрім цих кольорів, модними стануть білий та його відтінки: ванільний, алебастровий, кремовий, слонова кістка, молочний, димчастий білий, перлинний – їх так багато! Ця палітра водночас надасть образу легкості, затишку та елегантності.
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Також потрібно звернути увагу на помаранчевий та його відтінки: апельсиновий, морквяний, кадмій, тиціановий та оранжево-червоний. Речі помаранчевого кольору можна знайти в колекціях різних брендів, така стане класним акцентом у твоєму образі.
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Навесні 2022 року ніяк не обійтися без зеленого та його відтінків. Зелений поряд із червоним та синім вважається основним кольором спектру. Він широко поширений у природі і має величезну кількість відтінків, але у 2022 році дизайнери віддали перевагу оливковому, нефритовому, смарагдовому та синювато-зеленому. До речі, перша леді Олена Зеленська, дружина президента України, в тренді. Нещодавно на одній із зустрічей вона з’явилась у костюмі модного смарагдового кольору.
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Ще одним модним кольором весни 2022 року є шоколадний. Такий смачний, що аж з’їсти хочеться! Його відтінки чудово виглядають на екошкірі, трикотажі, вовні та легких тканинах – шовку, шифоні, ситці. До речі, з ним можна поєднувати яскраві кольори, про які ми писали вище.
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Ну, і куди ж без кольору, який може виїсти очі оточуючих, – яскраво-рожевий! Якщо тебе цікавлять конкретні відтінки, то ось вони: маджента, неоново-рожевий, перська троянда, фуксія. Здається, що такі сміливі кольори вже не поєднаєш із чимось яскравим, але модниці можуть спробувати їх з іншими акцентами – зеленим, бузковим, блакитним.
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Фото – Getty Images, iStock
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