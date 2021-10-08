Хелловін 2021 наближається! Який манікюр зробити, щоб образ став повноцінним? Адже кожна деталь має значення! Карантин не перешкода влаштувати онлайн-вечірку з друзями і відзначити свято, яке, здається, уособлює весь рік. Ми підготували тобі фотопідбірку цікавих ідей для манікюру на Хелловін. Надихайся!

Кожна із запропонованих ідей зробить тебе найстильнішою на вечірці монстрів. І, до речі, не дарма кажуть, що всі жінки в душі трохи відьми. Прояви себе і почаклуй над своїми нігтиками напередодні Хелловіна 2021!

Світильник Джека: Як вирізати гарбуз на Хелловін

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