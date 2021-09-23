Мода 2021: модний верхній одяг цієї осені

Кінець серпня – час, щоб готуватись бути стильною та красивою восени. Думаєш, що купувати: коротку куртку або довге пальто? Зараз ми все тобі розповімо та допоможемо обрати модний верхній одяг на осінь 2021 року.

Почнем із загальних речей, щоб краще зрозуміти характер моди цієї осені. Зручність та самовираження – головні тенденції, до яких варто дослухатись. Нарешті світові дизайнери починають розуміти, що сучасна жінка – не манекенниця з подіуму, а жива людина, в якої безліч справ. Тому і одяг має бути таким, щоб все встигати і стильно виглядати. Тож в цьому сезоні модно все: від вуличного спортивного стилю, до класичного. Обирай, що твоє.

Довжину для свого верхнього одягу обирай теж, яку завгодно. Можна носити вироби в підлогу, міді, по коліно і укорочені фасони. В якості основного матеріалу будуть використовуватися кашемір, плащівка, драп, замша. У моді штучне хутро – забудь нарешті про натуральне, залиш його краще тваринам.

А також в моді будуть такі образи та деталі: образи в стилі 80-х; колір металік; принти (клітка різного розміру, квіти, горошок, смужки); тваринне забарвлення; ковбойський стиль; вишивка та аплікації на денімі.

Модні кольори

Пастельні тони цієї осені – це любов. Спокійні відтінки яскравих кольорів додадуть свіжості твоєму образу. Сміливо купуй вироби лілового, кремового, блакитного кольорів. Якщо ж говорити про яскраві відтінки —не обминай жовті куртки і пальто, укорочені шуби рожевого або бірюзового кольорів. Особливо популярними стануть насичено-синій і бордо. Але не варто забувати і про класичні кольори: білий та чорний. Адже класика – є класика, вона завжди вдало підкреслить всі твої плюси.

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Куртки

Якщо в твоїй шафі висить куртка кольору металік з минулих сезонів – сміло носи її! Адже металік знову на піку популярності. Також в образ можна включати куртки з вельвету, велюру, замші. Бомбери краще брати класичного крою — з блискавкою, гумками внизу і на манжетах. Залишається популярною шкіряна куртка, яка добре поєднується з різними луками. Звертай увагу і на куртки білого, жовтого та інших кольорів, декоровані вишивкою. Ці вироби відмінно доповнять образ в прохолодну погоду навесні або навіть влітку.

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Пончо повертається

Пончо – незвичайна альтернатива класичним пальто. Ця верхній одяг доповнить діловий образ зі спідницею-олівець або прямими брюками, прикрасить лук плаття прямого крою вище колін і чобітьми-панчохами. Дуже романтично виглядають пончо і накидки в пудрових, нюдових відтінках. Також актуальні яскраві кольори і незвичайні геометричні форми виробів. Звертай увагу на вироби з таким декором: бахромою; вишивкою; контрастними вставками; еклектичними малюнками; у стилі етно. Але пам’ятай, що з пончо слід бути обережною, підбирай такий фасон та розмір, щоб пасував саме тобі. Інакше ти ризикуєш втратити всі свої форми.

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Пальто

Пальто – вид верхнього одягу, який підкреслить твою жіночність. І однозначні його плюси: можна носити як з кросівками, так і з підборами. Навіть, якщо пальто вільною крою, то підкреслити жіночний силует моделі допоможуть пояс і ремені.

Будуть модними такі варіанти: пальто в клітку; моделі вільного чи прямого крою; фасони, схожі на чоловічі; стьобані; з вельвету; з рукавами¾; з шкіряними вставками та вставками з штучного хутра.

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Ну і супер тренди цієї осені:

пальто в стилі мілітарі – прямий крій, відкладний комір, темні грубуваті відтінки від брудно-зеленого, темно-синього до сірого. З декору можуть бути використані металеві великі гудзики, пояс. довге пальто з лакованої шкіри яскравих відтінків: бордо, рожеві, жовті, сині пальто з хижими забарвленнями teddy coat – це поєднання шуби і пальто, виготовлене з плюшу, його носять по фігурі або оверсайз.

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Косухи, шкіряні куртки

Перша половина осені зазвичай проходить з теплою погодою та без морозів. Тому і цього сезону тобі не обійтись без таких модних речей, як: парки, шкіряні куртки та косухи. Тут ти можеш обрати варіант на свій смак: класичні чорні, вкорочені, подовжені, байкерські з грубої шкіри, коричневі, з великим воротом, який можна використовувати замість шарфа.

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Слухай своє серце і будеш найстильнішою!

Фото – iStok, Getty Images

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