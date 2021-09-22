Мода 2021: трендові кольори осені

Ми вже писали про трендові кольори 2021 року, що загалом вони спокійні і м’які. Розраховані на те, щоб не набриднути тобі. А два найголовніших з них – Pantone Colors of the Year на 2021 рік – лимонний жовтий і сірий. Але для сезону осінь-зима 2021, звичайно, в світі моди є свої окремі фаворити. І зараз ми тобі про них розкажемо, щоб ти відчувала себе впевненою та яскравою!

Колір в одягу – це тільки елемент, який має підкреслювати твій характер, самобутність та особистість. Восени, коли літо вже минуло, так не хочеться розставатись з яскравими кольорами, тому дизайнери пропонують не робити цього. Наважся на найсміливіші експерименти!

Палітра модних кольорів осінь/зима 2021-2022 (Нью-Йорк)

Mykonos Blue – синій міконос,

Illuminating – лимонний жовтий,

Leprechaun – зелений ельфійський,

Fuchsia Fedora – яскрава фуксія,

Pale Rosette – романтичний рожевий,

Adobe – теплий земляний,

Fire Whirl – вогняний вихор,

Rhodonite – темно-фіолетовий,

Spring Lake – спокійний блакитний,

Root Beer -теплий коричневий.

В топ нейтральних кольорів увійшли:

Coconut Cream – ніжний кокосовий крем,

Soybean – м’який беж,

Ultimate Gray – спокійний сірий,

Olive Branch – оливковий.

Палітра модних кольорів осінь/зима 2021-2022 (Лондон)

Green Bee – соковитий зелений,

Tomato Cream – м’який томатно-коричневий,

Ibiza Blue – неймовірний синій,

Illuminating – лимоний жовтий,

Winery – глибокий винно-червоний,

First Blush – м’який рожевий,

Downtown Brown – глибокий коричневий,

Daylily – жовтий з помаранчевими бліками,

Clear Sky – освіжаючий блакитний,

Red Alert – яскравий червоний.

В топ нейтральних класичних кольорів увійшли:

Perfectly Pale – ніжний білий,

Ultimate Gray – спокійний сірий,

Olive Branch – оливковий,

After Midnight- глибокий чорно-синій.

А, якщо ти думаєш, які ж речі купути в таких кольорах, то наступна підбірка прикладів саме для тебе. Насолоджуйся та шукай свої референси, які захочеться повторити.

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Фото – iStock, Pantone

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