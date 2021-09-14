МОДА 2021: трендові кольори року
Кольори 2021 року спокійні і м’які, які просто не зможуть тобі набриднути. Pantone Colors of the Year на 2021 рік – лимонний жовтий і сірий! На такі кольори дивишся і відразу заспокоюєшся. Найголовніше, ще й поєднуються чудово! Якщо тобі хотілося чогось яскравішого, не засмучуйся. Адже модна індустрія завжди дає варіанти. Дивись підбірку трендових кольорів, щоб скоригувати свій гардероб.
Модні кольори року зазвичай представлені двома палітрами – Лондон і Нью-Йорк. Вони формуються на основі відтінків, які модні дизайнери використали в колекціях на Тижнях моди до майбутнього сезону. Кожна з палітр складається з 12 -10 найбільш трендових та 4 класичних нейтральних кольорів.
Для весняних і літніх луків дизайнери пропонують яскраві кольори – насичений помаранчевий, синій, фіолетовий, зелений і, звичайно, кольори року – спокійний сірий і лимонний жовтий. Pantone закликає створити нову класику та проявити індивідуальність.
Палітра модних кольорів весна/літо 2021
- Marigold – спілий апельсин,
- Cerulean – пастельний лазурний,
- Rust – теплий віддінок коричневого,
- French Blue – благородний французький синій,
- Green Ash – зелений ясен,
- Burnt Coral – коралловий,
- Mint – свіжий м’ятний,
- Amethyst Orchid – колір аметистової орхідеї,
- Raspberry Sorbet – “солодкий” малиновий.
В топ нейтральних класичних кольорів увійшли:
- Inkwell – почорнілий синій,
- Ultimate Gray – спокійний сірий,
- Buttercream – брудний білий,
- Desert Mist – брудний беж,
- Willow – брудний коричнево-зелений.
- Pirouette – ніжний рожевий,
- Pickled Pepper – брудний трав’яний,
- Purple Rose – ліловий,
- Orange Ochre – насичений помаранчевий,
- Beach Glass – колір блакитної морської волни,
- Marigold – золотисто-помаранчевий,
- Indigo Bunting – синій індіго
- Lava Falls – спекотний червоний,
- Illuminating – лимоний жовтий,
- Blue Atoll – блакитний морський.
В топ нейтральних класичних кольорів увійшли:
- Baby’s Breath – брудний білий,
- Macchiato – колір кави з молоком,
- Polar Night – насичений чорний,
- Ultimate Gray – сірий,
- Sphagnum – брудний зелений.
Що ж стосується сезону осінь-зима 2021-2022, то експерти Pantone Color Institute, вважають, що кольори підкреслюють наше прагнення до відтінків, які заохочують самовираження. А також ексцентричність кольору, що дарують безтурботність, радість і надію.
Палітра модних кольорів осінь/зима 2021-2022
- Mykonos Blue – синій міконос,
- Illuminating – лимонний жовтий,
- Leprechaun – зелений ельфійський,
- Fuchsia Fedora – яскрава фуксія,
- Pale Rosette – романтичний рожевий,
- Adobe – теплий земляний,
- Fire Whirl – вогняний вихор,
- Rhodonite – темно-фіолетовий,
- Spring Lake – спокійний блакитний,
- Root Beer -теплий коричневий.
В топ нейтральних кольорів увійшли:
- Coconut Cream – ніжний кокосовий крем,
- Soybean – м’який беж,
- Ultimate Gray – спокійний сірий,
- Olive Branch – оливковий.
Fashion color trend Report London
- Green Bee – соковитий зелений,
- Tomato Cream – м’який томатно-коричневий,
- Ibiza Blue – неймовірний синій,
- Illuminating – лимоний жовтий,
- Winery – глибокий винно-червоний,
- First Blush – м’який рожевий,
- Downtown Brown – глибокий коричневий,
- Daylily – жовтий з помаранчевими бліками,
- Clear Sky – освіжаючий блакитний,
- Red Alert – яскравий червоний.
В топ нейтральних класичних кольорів увійшли:
- Perfectly Pale – ніжний білий,
- Ultimate Gray – спокійний сірий,
- Olive Branch – оливковий,
- After Midnight- глибокий чорно-синій.
Як же підібрати стильний образ, враховуючи модні кольори 2021 року? Все просто, не переживай. Вмикай фантазію, експериментуй і надихайся цієї фотопідбіркою:
Фото: Pantone, vogue.com, iStock.com
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