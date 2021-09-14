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МОДА 2021: трендові кольори року

Мода 2021: трендові кольори

Кольори 2021 року спокійні і м’які, які просто не зможуть тобі набриднути. Pantone Colors of the Year на 2021 рік – лимонний жовтий і сірий! На такі кольори дивишся і відразу заспокоюєшся. Найголовніше, ще й поєднуються чудово! Якщо тобі хотілося чогось яскравішого, не засмучуйся. Адже модна індустрія завжди дає варіанти. Дивись підбірку трендових кольорів, щоб скоригувати свій гардероб.

Модні кольори року зазвичай представлені двома палітрами – Лондон і Нью-Йорк. Вони формуються на основі відтінків, які модні дизайнери використали в колекціях на Тижнях моди до майбутнього сезону. Кожна з палітр складається з 12 -10 найбільш трендових та 4 класичних нейтральних кольорів.

Для весняних і літніх луків дизайнери пропонують яскраві кольори – насичений помаранчевий, синій, фіолетовий, зелений і, звичайно, кольори року – спокійний сірий і лимонний жовтий. Pantone закликає створити нову класику та проявити індивідуальність.

Палітра модних кольорів весна/літо 2021

Мода 2021: трендові кольори

  • Marigold  – спілий апельсин,
  • Cerulean – пастельний лазурний,
  • Rust – теплий віддінок коричневого,
  • French Blue – благородний французький синій,
  • Green Ash – зелений ясен,
  • Burnt Coral – коралловий,
  • Mint – свіжий м’ятний,
  • Amethyst Orchid – колір аметистової орхідеї,
  • Raspberry Sorbet – “солодкий” малиновий.

В топ нейтральних класичних кольорів увійшли:

  • Inkwell – почорнілий синій,
  • Ultimate Gray – спокійний сірий,
  • Buttercream – брудний білий,
  • Desert Mist – брудний беж,
  • Willow – брудний коричнево-зелений.

Мода 2021: трендові кольори

  • Pirouette – ніжний рожевий,
  • Pickled Pepper – брудний трав’яний,
  • Purple Rose – ліловий,
  • Orange Ochre – насичений помаранчевий,
  • Beach Glass – колір блакитної морської волни,
  • Marigold – золотисто-помаранчевий,
  • Indigo Bunting – синій індіго
  • Lava Falls – спекотний червоний,
  • Illuminating – лимоний жовтий,
  • Blue Atoll – блакитний морський.

В топ нейтральних класичних кольорів увійшли:

  • Baby’s Breath – брудний білий,
  • Macchiato – колір кави з молоком,
  • Polar Night – насичений чорний,
  • Ultimate Gray – сірий,
  • Sphagnum – брудний зелений.

Що ж стосується сезону осінь-зима 2021-2022, то експерти Pantone Color Institute, вважають, що кольори підкреслюють наше прагнення до відтінків, які заохочують самовираження. А також ексцентричність кольору, що дарують безтурботність, радість і надію.

Палітра модних кольорів осінь/зима 2021-2022

Мода 2021: трендові кольори

Мода 2021: трендові кольори

  • Mykonos Blue – синій міконос,
  • Illuminating – лимонний жовтий,
  • Leprechaun – зелений ельфійський,
  • Fuchsia Fedora – яскрава фуксія,
  • Pale Rosette – романтичний рожевий,
  • Adobe – теплий земляний,
  • Fire Whirl – вогняний вихор,
  • Rhodonite – темно-фіолетовий,
  • Spring Lake – спокійний блакитний,
  • Root Beer -теплий коричневий.

В топ нейтральних кольорів увійшли:

  • Coconut Cream –  ніжний кокосовий крем,
  • Soybean – м’який беж,
  • Ultimate Gray – спокійний сірий,
  • Olive Branch – оливковий.

Fashion color trend Report London

Мода 2021: трендові кольори

Мода 2021: трендові кольори

  • Green Bee – соковитий зелений,
  • Tomato Cream – м’який томатно-коричневий,
  • Ibiza Blue – неймовірний синій,
  • Illuminating – лимоний жовтий,
  • Winery – глибокий винно-червоний,
  • First Blush – м’який рожевий,
  • Downtown Brown – глибокий коричневий,
  • Daylily – жовтий з помаранчевими бліками,
  • Clear Sky – освіжаючий блакитний,
  • Red Alert – яскравий червоний.

В топ нейтральних класичних кольорів увійшли:

  • Perfectly Pale – ніжний білий,
  • Ultimate Gray – спокійний сірий,
  • Olive Branch – оливковий,
  • After Midnight- глибокий чорно-синій.

Як же підібрати стильний образ, враховуючи модні кольори 2021 року? Все просто, не переживай. Вмикай фантазію, експериментуй і надихайся цієї фотопідбіркою:

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Фото: Pantone, vogue.com, iStock.com

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