Місячний календар стрижок на серпень 2021 вже на сайті Нового каналу! Поки стоїть спекотна погода і ми можемо насолоджуватися відпочинком на відкритому повітрі, саме час для експериментів з довжиною і кольором волосся. Головне – вибрати сприятливий день! Читай матеріал і дізнайся, коли фарбувати волосся, коли стригтися, а коли краще цього не робити – згідно з місячним календарем стрижок на липень 2021.

Місячний календар на серпень 2021: коли стригти волосся

9-10, 12, 18-19, 21, 29 серпня – найкращі дня для стрижкии. Це чудовий період для проведення будь-яких експериментів з волоссям: підстригти кінчики. змінити форму, зробити кардинальну зміну іміджу, а також пофарбуватися. Нова зачіска тобі точно пасуватиме, а волосся стане міцнішим та здоровішим.

Літо – не час соромитись та замовчувати свої бажання. Літо – вдалий час для експериментів. До того ж, стрижка в правильний день принесе в твоє життя тільки позитивну енергетику. А, щоб вони були вдалими, краще звернись до професійного перукаря або колориста.

Місячний календар на серпень 2021: коли не варто стригти волосся

8, 23-26 серпня – несприятливі дні для стрижки. В цей період краще втриматись від походу до перекаря, навіть, якщо в нього є вільний час. Адже, якщо вірити місячному календарю, то навіть досвідченний майстер може зробити помилку. Стрижка в ці дні не тільки може нашкодити волоссю, але й твоєму здоров’ю.

Тому краще, потерпи декілька днів, не варто нехтувати місячними правилами.

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Місячний календар на серпень 2021: коли фарбувати волосся

1, 2, 3, 19, 20, 25, 26, 30, 31 серпня – дні, коли точно можна фарбувати волосся. Дивись який величезний вибір дат! Хотіла пофарбувати волосся у незвичайний для себе колір? Вперед! У ці дати результат візиту до перукаря перевершить усі очікування. Волосся стане шовковистим, доглянутим та оновленим. А в тебе будуть тільк позитивні емоції! Круто же!

Місячний календар на серпень 2021: коли не варто фарбувати волосся

8, 23, 24, 25, 26 серпня – в ці дні краще зовсім не чіпати волосся. Відмовся від фарбування та стрижки. Якщо вирішиш на зміну іміджу в ці дати, висока ймовірність «спалити» локони та витратити нереальну суму грошей на їх відновлення.

Хочеш, щоб неприємності тебе обминули? Тоді краще довірся місячному календарю.

Фото: iStock

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