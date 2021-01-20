Відомий український дизайнер, зірковий експерт «Супер Топ-модель по-українськи» Андре Тан розповів, які речі будуть в моді цієї зими. Звіримо списки? Можливо, у вас все це вже є в гардеробі, адже в тренді – класика і жіночність.

1. Оверсайз бежевий светр з високим горлом.

– Це просто хіт сезону! Якщо у вас немає такого светра, просто «сиди вдома, не гуляй», – жартує дизайнер. – Ви просто не маєте правда виходити з дому 🙂

2. «Чоловічий» костюм, точніше костюм, який на вас трохи завеликий

– Брючки і піджак. Але якщо раніше довгий час був актуальним фасон «поїла і не видно», тобто, вільний піджак, то зараз модно, коли ви його затягуєте тонким вузьким паском. У цьому сезоні в тренді жіночність, тому підкреслюємо талію всюди, де це можливо.

3. Пальто в клітину.

– Це must have зими 2021! Але є один нюанс, який варто враховувати: чим більше клітинка, тим більше вона візуально розширює фігуру. Тому пишним дівчатам я раджу все зж таки вибирати образи з дрібною клітиною або з клітинкою, скроєнною по косій, вона тоді виходить ромбами.

– Але найголовніше взимку 2021, щоб ви відчували себе дуже органічно в обраному образі! Тому як зараз в моді не якісь певні речі, а, в першу чергу, ваш особливий стиль і ваше персоналіті.

Video: Модні тренди зими 2021: Must have від Андре Тана Тренди зими 2021: Що буде в модним взимку 2021, розповів дизайнер Андре Тан. Поради, що носити, а від чого відмовитися

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