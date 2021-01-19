Модні хустки 2021: Який вибрати, з чим носити, як зав’язувати

Мода циклічна, і в цій індустрії працює всім знайома приказка: «Нове – це добре забуте старе». Не просто так багато образів з актуальних колекцій світових дизайнерів нагадують луки наших батьків, а то й бабусь-дідусів на старих фото. Те, що було популярно десятки років тому, повертається: брюки-кльош, коміри-стійки, дрібний квітковий візерунок і великий горох – ці тенденції завойовують подіуми вже не перший сезон. А восени 2020 у топи «увірвався» новий тренд, точніше сказати, оновлений – великі хустки, які пов’язують на голову або накидають на плечі.

Але якщо раніше, здебільшого, хустки в’язалися з пряжі або шилися з різних тканин – шовк, вовна, батік, то зараз їх роблять з більш різноманітних сучасних матеріалів, наприклад, тенсела і еко-шкіри.

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Хустки сьогодні можна побачити в колекціях багатьох відомих брендів. Так, наприклад, легкі моделі стали одним з ключових акцентів Ready-To-Wear Fall 2020 Dior.

Косинки також стали частиною образів нових колекцій Saint Laurent і модного дому Brock Collection.

А фіналістка «Супер Топ-модель по-українськи» Даша Майстренко запустила свій бренд хусток O.DARKI, і презентувала утеплені моделі трендового аксесуару з еко-шкіри і шерсті, з квітковими принтами і незвичайними фактурами.

З чим носити модні хустки?

Хустки ідеально поєднуються практично з будь-яким образом. Вони однаково стильно виглядатимуть, як зі шкіряною курточкою, так і з об’ємним «дутим» оверсайз і строгим драповим пальто. Хустку можна накинути на плечі наверх класичного костюму, сукні в стилі casual, а деякі навіть вельми успішно поєднують цей аксесуар з тренловим луками в стилі спорт-шик.

Як зав’язувати і носити хустку?

Є багато різних способів зав’язати хустку, від класичної версії – під підборіддям на один вузлик, залишивши довгі кінці вільними, до максимально утепленої варіації, з ретельно закріпленими в замот «хвостиками».

В цілому, хустку можна і взагалі не зав’язувати, лише злегка накинути на голову, спустивши на потилицю, або ж на плечі, використовуючи як накидку або шаль.

Тож проявіть фантазію, експериментуйте з різними варіаціями, поєднуйте з різними луками, і ось побачите, ви полюбите стильні хустки так само, як і ми!

Фото: Vogue.com, IStock

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