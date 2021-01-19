Місячний календар стрижок на січень 2021 вже є на сайті Нового каналу! Нарешті наступив новий рік, а це означає, що прийшов час змін. Дівчата, треба ризикувати і оновлювати імідж. Скільки можна ходити з тією самою зачіскою чи кольором волосся? Підбери собі нову стрижку та круте фарбування, запишися до свого майстра та не забудь зробити це у правильні дні. Не кожен день може бути вдалим для стрижки чи фарбування. Важливо орієнтуватися на місячний календар стрижок на січень 2021.

Місячний календар на січня 2021: коли стригти волосся

4, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 25, 28, 30 січня 2021 року – сприятливі дні для стрижки волосся! Місячний календар стрижок на січень 2021 року показує, що хороших днів для нової стрижки досить багато. І добре, що майже всі вони припадають на другу половину місяця6 коли всі нарешті вийдуть зі свят на роботу. За цей час ти точно можеш зрозуміти, що робити – кардинально різати чи лише підрівняти кінчики. У ці дні стрижка принесе хороші емоції, подарує впевненість та закладе фундамент для позитивних змін цього року.

Місячний календар на січня 2021: коли не варто стригти волосся

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 31 січня 2021 року – несприятливі дні для стрижки волосся! Згідно з місячним календарем стрижок на січень 2021, краще не підстригати волосся у ці дні. Адже стрижка не принесе позитивної енергії, матеріального блага чи задоволення. Краще зробити доглядові процедури для волосся, а стрижку відкласти на інші дати.

Місячний календар на січня 2021: коли фарбувати волосся

1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 січня 2021 року – сприятливі дні для фарбування волосся! Якщо ти не встигла пофарбувати волосся перед Новим роком, це не біда. Для цього настав ідеальний час у січні, коли ні ти, ні майстер не будете поспішати через щільний графік. Тому ти зможеш отримати саме той колір, про який так давно мріяла. Пам’ятай, що взимку класно робити тонування та фарбування у холодніші відтінки. У холодну пору року таке рішення буде особливо вдалим.

Місячний календар на січня 2021: коли не варто фарбувати волосся

3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 25, 27 січня 2021 року – несприятливі дні для фарбування волосся! Краще зачекай, якщо не хочеш зіпсувати волосся. Повір, у ці дні колір вийде невдалим, бо сили космосу налаштовані на інший лад. Ніхто не хоче починати рік з пересушеним та ламким волоссям, щоб потім цілий рік намагатися реанімувати його. Краще зачекати, щоб усе вийшло, як слід!

Фото: istock

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