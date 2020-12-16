Як правильно змивати косметику знають не всі. Трапляється, що прокинувшись вранці, ми раптом виявляємо на шкірі «прикрі сюрпризи»: висип, лущення, почервоніння. А все через неправильний демакіяж. Ти можеш подумати: «Це ж так просто! Які помилки тут взагалі можна зробити?». Але насправді тонкощі є і їх варто знати. Давай розглянемо помилки, які ти могла допустити.

Демакіяж: як неправильно змивати косметику

Ти спиш із косметикою на обличчі.

Це ж наскільки потрібно бути сміливою, щоб не боятися обзавестися зморшками набагато раніше, ніж усі подружки! Саме такого результату чекай, якщо не перестанеш засинати з макіяжем.

Ти знімаєш макіяж спеціальними засобами до того, як умилася.

А ось і одна з найпоширеніших помилок. Запам’ятай: спочатку умиваєшся, а потім ватним диском знімаєш залишки косметики спеціальними засобами.

Ти змиваєш весь макіяж однієї серветкою.

Хоча це, скоріше, можна назвати не «зняттям макіяжу», а «розмазування косметики по обличчю». Якщо дійсно хочеш ретельно очистити шкіру, використовуй як мінімум 4-5 серветок або ватних дисків.

Ти не до кінця змиваєш туш. Це взагалі найпідступніша і дуже поширена помилка, яка псує твою шкіру. Підступна вона тим, що іноді залишки туші можна сплутати з легкими темними колами під очима. А вона ж призначена не для шкіри і, звісно, псує її. Щоб цього уникнути, обов’язково додатково змивай макіяж із зони під очима спеціальними засобами за допомогою ватних спонжиків.

Ти використовуєш неправильний засіб.

«Легку» косметику, таку як BB-крем, тональний крем або консилер потрібно змивати засобами на водній основі. Це може бути міцелярна вода, лосьйон або ж тонік для очищення. А ось праймер, туш і помаду усуваємо засобами на жирній основі. Найкраще підійдуть молочко або гідрофільна олія.

Міцелярна вода: як правильно користуватися

Неправильна температура води.

Шкіра точно не подякує, якщо ти змиватимеш косметику надто гарячою або холодною водою. Найпоширеніший міф, що потрібно вмиватися виключно крижаною водою! Насправді температура має бути кімнатною і не перевищувати позначку – 25 градусів.

Косметика не підходить твоєму типу шкіри.

Не думай, що на етикетках пишуть про певні типи шкіри лише для того, щоб просто заповнити вільне місце. Неправильний підбір косметики тільки зашкодить. Якщо шкіра на обличчі починає змінюватися не в кращий бік – обнови косметику.

Ти після вмивання треш шкіру рушником.

Таким чином ти розтягуєш шкіру. А це прямий шлях до передчасних зморшок. Якщо хочеш прибрати залишки води після зняття макіяжу – краще просто злегка промокни обличчя м’яким рушником.

Засоби для зняття макіяжу

Існує величезна кількість різних засобів для правильного очищення від косметики. Молочко, пінка, тонік, лосьйон …. На перший погляд, здається, що вони відрізняються тільки назвами. Але насправді кожен засіб рекомендований для певного типу шкіри. Давай розберемося в цьому детальніше!

Пінки і муси

рекомендовані для комбінованої і жирної шкіри. Краще вибирай засоби на основі календули, гліцерину або ромашки – вони мають загоювальні властивості. Також пам’ятай, що пінка і мус належать до «мокрого» демакіяжу, а це означає, що їх потрібно змивати водою.

Молочко і вершки

Вони містять багато жирів та інших добавок. Тому стануть ідеальним варіанто для сухої і чутливої шкіри. Це вже «сухий» демакіяж, і змивати водою його не потрібно. Для сильнішого ефекту краще в кінці протри обличчя тоніком.

Тонік

Незамінна річ, яка, до речі, підходить для всіх типів шкіри й ідеально знімає залишки макіяжу. Його можна використовувати як додатковий засіб. Безсилий він лише перед «важкою» косметикою, наприклад, тушшю.

Лосьйон

Підійде, якщо у тебе чутлива шкіра. Його мінус у тому, що він не ідеально прибирає макіяж. Найчастіше лосьйон використовують у дорозі, коли немає часу на повноцінний демакіяж.

Косметичні вологі серветки

Для багатьох дівчат – універсальна й економна знахідка. А все тому, що такі серветки можуть бути просочені одночасно і гелем, і молочком, і тоніком. Тоді потреба в додаткових засобах для демакіяжу відпадає. Головне пам’ятай, що для повноцінного зняття макіяжу тобі знадобиться щонайменше 4-5 таких серветок.

Не повторюй помилок інших та обов’язково правильно змивай косметику. Тоді якнайдовше залишатимешся красивою.

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