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Манікюр 2020: Модні кольори в фото

Манікюр 2020: Модні кольори в фото

Красивий колір вирішує у манікюрі все. Якщо ви втомилися від візерунків на нігтиках, то, може, час від них відмовитися й зосередитися на однотонному покритті? Це додасть вашому образу елегантності та шарму й буде доречним до будь-якого вбрання. Які кольори зараз у моді? Ми зібрали кольорову палітру 2020 року, яка ідеально підійде для яскравого манікюру.

Манікюр 2020: Модні кольори в фото

Яскравий червоний

Цей колір залишається популярним завжди! Яскравий, звабливий, стильний, він підходить практично до будь-якого образу.. Цього року особливо популярний червоний – полум’яний відтінок, який Pantone назвав Flame Scarlet (Палаючий Червоний), саме цей насичений колір в топі у всіх майстрів!

Манікюр 2020: Модні кольори в фото

Манікюр 2020: Модні кольори в фото

Синій

Було б дивно, якби головний колір року не потрапив в цю добірку, правда? Класичний синій, глибокий, як нічне літнє небо, дуже полюбився модницям вже з початку року, і цілком закономірно, що восени він набирає ще більших обертів!

Манікюр 2020: Модні кольори в фото

Блакитний

Всі відтінки блакитного також в тренді: від напівпрозорого світлого до відтінку Faded Denim (вицвілий денім) і бірюзи. Блакитні тони ідеально підходять до романтичних образів, до casual луку з джинсами і навіть  офісних брючних костюмів. Варіюйте насиченість тону кількістю нанесених шарів і експериментуйте – можливо, вам захочеться поєднати в одному манікюрі відразу кілька блакитних відтінків. Дуже стильно!

Манікюр 2020: Модні кольори в фото

Манікюр 2020: Модні кольори в фото

Манікюр 2020: Модні кольори в фото

Пастель

Для тих же, хто не люблять яскраві кольори, ідеальним рішення стануть ніжні лаки пудрових відтінків. Легкий, немов серпанок, рожевий, витончений беж, що вабить лавандовий, елегантна «слонова кістка» – вибирайте, який тон вам більше до смаку! У палітрі Pantone є ультрамодний Chive (Зубчик часнику) – дуже незвичайний колір, який підійде абсолютно до будь-якого образу і не набридне навіть через 3 тижні 🙂

манікюр 2020

Манікюр 2020: Модні кольори в фото

Жовтий

Сонячні жовті відтінки  теж у моді, і це – не виняток! Від м’якого лимонного до насиченого кольору пелюстків соняшнику, немає жодних обмежень. Жовтий колір піднімає настрій, і сонячний манікюр однозначно стане яскравим акцентом у вашому луці.

Манікюр 2020: Модні кольори в фото

Манікюр 2020

Манікюр 2020: Модні кольори в фото

Фото: IStock

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