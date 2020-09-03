Як зробити обрізний манікюр в домашніх умовах
Красивий манікюр – це важлива складова образу кожної сучасної дівчини. Однак, не завжди виходить встигнути записатися до майстра в салон – то у нього немає часу, то у тебе справи. Знайомо? Насправді це зовсім не привід тижнями ховати руки від оточуючих, зробити обрізний манікюр можна і самостійно в домашніх умовах. Для цього не потрібне спеціальне обладнання та особливі навички. Тільки крапелька терпіння і кілька інструментів для манікюру, які є у тебе вдома. До речі, ми ж недавно розповіли тобі, як зняти шелак в домашніх умовах. З нашими порадами будеш завжди акуратно і привабливо виглядати!
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Щоб самій зробити собі обрізний манікюр, тобі знадобиться:
- пилка
- манікюрні ножиці
- засіб для зняття лаку без ацетону
- ванночка (підійде будь-яка мисочка)
- лопаточка
- засіб для розм’якшення кутикули
- морська сіль
- крем для рук
Якщо у тебе на нігтях залишився лак, акуратно зніми його за допомогою спеціального засобу і ватяних спонжів.
Після цього манікюрними ножицями вкороти нігті до бажаної довжини, якщо необхідно.
Пилочкою акуратно надай нігтикам форму. Намагайся пиляти нігті в одному напрямку, щоб не пошкодити їх структуру.
Після надання форми нанеси на кутикулу засіб для пом’якшення. Його можна придбати в будь-якому магазині, де продаються приналежності для манікюру, або замовити в інтернеті. Залиш засіб на 10 хвилин, а потім акуратно опусти руки у теплу ванночку з морською сіллю. За бажанням можна замінити сіль ефірним маслом. Через 10-15 хвилин дістань руки з води і промокни їх м’яким рушником.
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Лопаткою (в ідеалі обирай дерев’яну) акуратно відсунь кутикулу від нігтя, а потім зріж її ножицями або спеціальними щипцями. Щоб не пошкодити шкіру навколо нігтя, щільно притискай інструмент до шкіри і уникай різких рухів. Коли кутикула буде видалена, нанеси на руки зволожуючий крем і масажними рухами увітри його у шкіру. Готово!
Не переживай, якщо шкіра навколо нігтя після манікюру злегка почервоніє – це її нормальна реакція на маніпуляції з кутикулою. Якщо ти все робила акуратно, вже через кілька годин все прийде в норму.
Наші нігтікі готові до нанесення декоративного лаку! Втім, після обрізного манікюру ручки будуть виглядати доглянутими й без лаку, тож можеш дозволити своїм нігтям відпочити день-другий і без покриття. Це їм піде тільки на користь!
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