Після днів, активно проведених на сонці, волоссю потрібне посилене живлення. Ми знайшли рецепт зміцнювальної маски для волосся, яка точно буде тобі до смаку. Записуй, результат тобі сподобається!

Всі знають, що шоколад дає енергію, але мало хто здогадується, що таку ж енергію він може дати й волоссю! Більш того, кофеїн, що міститься в бобах какао, активізує кровообіг і позитивно впливає на шкіру голови і волосся, зміцнює їх і живить, а триптофан захищає від негативного зовнішнього впливу!

Щоб приготувати маску для волосся з шоколадом, тобі знадобиться:

– 50 гр шоколаду

– 100 мл кефіру

– яєчний жовток

Розтопи шоколад на паровій бані. У магазині обирай продукт із максимальним вмістом какао – класичний гіркий чорний шоколад.

Коли шоколад стане рідким, додой туди кефір й ретельно перемішай.

Дай суміші охолонути і трохи загуснути, а потім виделкою вбий сирий жовток.

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Наноси маску на вологе чисте волосся, починаючи від коренів і до самих кінчиків.

Одягни зверху шапочку для купання в душі (її легко замінить харчова плівка або звичайний пакет), намотай зверху «тюрбан» з рушника і залиш на 30 хвилин.

Через півгодини змий маску теплою водою з шампунем.

Користуватися смачною маскою рекомендується два-три рази на тиждень, так волосся стане помітно міцнішим і блискучим вже через 14 днів. Ну і звичайно, бонусом приємний солодкий аромат!

Фото: IStock

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