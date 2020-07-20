Як правильно підібрати тональний крем?

У кожної дівчини у косметичці можна знайти найрізноманітніші б’юті-засоби: туші, помади, підводки, консілери… Та, мабуть, найважливіший серед них – тональний крем, адже саме він є базою для всього макіяжу. Як підібрати тоналку під тип своєї шкіри? Є декілька секретів! Бери їх до уваги, і тоді тон буде наноситися на шкіру ідеально.

Для початку важливо чітко визначити який у тебе тип шкіри: жирна, комбінована, суха чи нормальна. Від цього залежить, який склад тонального крему тобі потрібен.

Для сухої та комбінованої шкіри варто в першу чергу купувати креми, що містять абсорбенти. Саме вони будуть контролювати виділення шкірного сала, і приберуть жирний блиск, не пересушуючи при цьому шкіру. Відмовся від тональних кремів, у складі яких є олії – це точно не твій варіант! І ще одне: якщо протягом дня тобі буде здаватися, що обличчя блищить, не припудрюй його, а просто промокни сухою серветкою.

Якщо у тебе суха шкіра, найголовніше – це зволоження. Вибирай тональний крем з різними оліями і іншими зволожуючими компонентами (алое, гіалуронова кислота). Таким чином, вони будуть живити шкіру протягом дня, і ти уникнеш появи неприємного лущення.

Зверни увагу на ВВ-креми на водно-гелієвої основі – вони створені саме для сухої шкіри і дуже тонкою вуаллю лягають на шкіру, приховуючи всі дефекти. Якщо ж тобі здається, що серед ВВ-кремів немає потрібного тобі відтінку, використовуй їх як основу під тональний крем, так ти точно залишишся задоволена!

Якщо ж ти щасливиця, і у тебе нормальна шкіра, в принципі ти можеш собі дозволити вибрати практично будь-який крем. Але при цьому в будь-якому випадку зверни увагу, наскільки тонким шаром лягає засіб, чи не стікає , чи не стягує шкіру.

Обов’язково протестуй в магазині крем на руці перед покупкою. Тон повинен бути трохи темнішим за твою шкіру, і лягати засіб має не надто щільно, щоб уникнути «ефекту маски» на обличчі.

Правильно підібраний тональний крем стане паличкою-виручалочкою для тих, хто хоче приховати проблемні зони і, звичайно, допоможе створити ідеальний макіяж.

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