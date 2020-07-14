Як доглядати за шкірою у відпустці: Корисні поради для гарної засмаги

Збираючись у відпустку, потрібно пам’ятати, що крім базової косметики і засобів з догляду, ти обов’язково маєш взяти з собою кілька сонцезахисних кремів, спреїв або лосьйонів. Адже наша шкіра дуже ніжна, і під впливом сонця та солоної води можливі появи свербежу, подразнень, лущення та інші неприємності. Але всього цього можна уникнути, якщо підібрати правильні засоби!

Ти, звісно, чудово знаєш, що шкіра – це найбільший людський орган, тому вона і потребує такого уважного і трепетного догляду. На пляжі ти практично повністю відкриваєш своє тіло, і під вплив пекучого сонця потрапляють навіть ті ділянки, які зазвичай приховані під одягом і взуттям. І саме ці ділянки опиняються в найбільшій небезпеці: незвичні до такої кількості сонячних променів, вони «згоряють» практично миттєво. Тому, щоб уникнути неприємних наслідків і отримати гарну рівну засмагу, обов’язково слід користуватися сонцезахисними засобами.



Запам’ятай головне правило хорошої засмаги: сонцезахисний крем для обличчя і сонцезахисний крем для тіла – це абсолютно різні речі! Шкіра на обличчі ніжніша, тому вибирай для неї крем із вищим рівнем захисту. Для тіла зазвичай підходить середня ступінь захисту – так і засмага буде «чіплятися», і сонячних опіків не залишиться!



Крім сонцезахисних засобів не забудь взяти із собою зволожуючий засіб з антиоксидантами, наприклад, сироватку або емульсію з легкою текстурою. Наносьте такий засіб за півгодини до виходу з дому, щоб дати йому час увібратися.

Також важливий нічний крем! Зверни увагу на креми з гіалуроновою кислотою – вона має властивість відновлювати баланс вологи у шкірі.

ЯК ШОКОЛАДКА: 10 правил використання автозасмаги

Ну і завершує наш список найпотрібніших на відпочинку засобів крем після засмаги. З його допомогою засмага, отримана на морському узбережжі, закріпиться й радуватиме тебе ще довгі місяці! Вибирай крем із пантенолом, він має відновлювальні та загоювальні властивості. Добре також, якщо у складі засобу буде екстракт алое, що прискорює регенерацію.



Ось у тебе й зібрався повний комплект «відпускних» засобів з догляду за шкірою, для якого, мабуть, знадобиться окрема косметичка. Та не забувай, що солона вода легко «з’їдає» всі ці креми і лосьйони, тому обов’язково нанось їх кожні 2-3 години.

ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ ВЛІТКУ: Прості правила

А також після кожного купання намагайся обполіскувати тіло прісною водою: попри всі корисні властивості морської води, підсохла сіль починає роз’їдати шкіру. Тому краще її змити!

Фото: IStock