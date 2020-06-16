Крейда для волосся: як зробити кольорові пасма своїми руками

Хочеться прикрасити волосся кольоровими пасмами, та нема бажання залишати їх надовго? Не знаєш, чи личитиме колір, як сприймуть новий образ в університеті чи на роботі? Є вихід. Провести бьюті-експеримент допоможе крейда для волосся. Вона легко наноситься та швидко змивається за допомогою звичайного шампуню.

Що таке крейда для волосся, де взяти та як вибрати?

Кольорова крейда – дуже доступний б’юті-продукт. її можна придбати практично в будь-якому магазині або ж замовити в інтернеті. І коштує вона від 25 гривень.

Є два різновиди крейди для волосся:

– суха (вона схожа зовні на звичайну крейда для асфальту!)

– крейда-тіні (більш жирна і яскрава)

Якщо у тебе світлі локони, тобі підійдуть обидва варіанти. А ось власницям темного волосся варто скористатися крейдою-тінями: вона яскравіше виглядає на русявому, каштановому і чорному волоссі. Втім, і тримається вона краще, не обсипаючись завдяки більш міцному зчепленню з волосом!

Щоб під час процедури фарбування не забруднитися, заздалегідь підготуй рушник і рукавички.

Як наносити крейду на волосся?

Змочи локон водою і скрути в джгут. І руками в рукавичках (вони продаються в будь-якій аптеці!) акуратно нанеси пастель на волосся. Можна фарбувати пасмо по всій довжині, а можна почати фарбування від середини, залишивши частину волосся натурального кольору. Вийде барвисте омбре!

За допомогою крейди можна створювати на волоссі навіть орнаменти: малювати різнокольорові лінії і навіть кола. Не менш яскраво виглядають і локони, прокрашені двома різними кольорами – одним від коренів до середини, і другим – від середини до низу.

Після нанесення крейди, висуши волосся феном, не розчісуючи. І закріпи колір лаком для волосся. Готово!

Величезний плюс крейди в її нетоксичністі. Вона не руйнує структуру волосся і легко змивається теплою водою з шампунем. Якщо з першого разу колір не змиється, повтори процедуру.

Ще одна порада! Якщо ти пофарбувала волосся крейдою, на всякий випадок відмовся від світлого одягу. Хоча крейда й не має властивості обсипатися, якщо піде дощ, фарба може злегка стекти, і з’являться непривабливі розводи на одязі.

Як бачиш, мрії про різнокольорові пасма можуть стати реальністю за 10 хвилин, і зовсім не обов’язково звертатися за допомогою до стилістів. Нанести крейду самостійно дуже просто, втім – як і змити її!

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