Як відростити волосся? Цим питанням задавалася майже кожна з нас. Багато дівчат мріють про густе довгое волосся. І, звичайно, щоб воно було блискуче та красиве. Тільки ось як домогтися подібного результату, не вдаючись до допомоги стилістів, нарощуючих локони і т.д., знають не всі. Ми зібрали для тебе кілька порад по догляду за волоссям, які допоможуть тобі відростити довге волосся легко і швидко!

Отже, перший, і, мабуть, один із основних секретів – це правильно харчування. Найчастіше в гонитві за красивим волоссям ми використовуємо різноманітні засоби, забуваючи водночас про важливість здорового організму. Щоб прискорити ріст волосся і зміцнити його, у твоєму раціоні має бути багато білка. Отримати його можна з різних продуктів – яєць, риби, молочних продуктів і м’яса.

Також дуже важливі жирні кислоти омега-3, 6 і 9, які містяться у потрібній кількості в оліях: оливковій та льняній. Можна, звісно, пити олію столовими ложками, проте це не дуже просто. Значно зручніше додавати їх у салати: так олії засвоюються значно швидше. Ще один важливий продукт, який просто необхідний волоссю це… шоколад! Так-так, радійте, ласуни: в улюбленому смаколику міститься цинк, який надзвичайно важливий для росту волосся.

Прискорити ріст волосся допоможе гірчична маска. Вона розігріває шкіру голови, прискорює кровообіг, і як результат – твоє волосся росте значно швидше, ніж зазвичай. Головне – перед нанесенням перевірити реакцію твоєї шкіри на гірчичний порошок.

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Нанеси трохи маски на внутрішню сторону зап’ястя. Якщо через півгодини не з’явиться почервоніння або інший прояв подразнення, можеш сміливо користуватися цим диво-засобом!

Хоч як би це прозвучало, але, щоб твоє волосся росло швидше, його потрібно… обрізати! Кінці слід стригти не менше, ніж раз на три місяці. Бажано також звіритися з місячним календарем. Якщо ти відрощуєш волосся, підстригай його тільки на прибуваючий Місяць (3-тя або 4-та доба найбільш ефективні!) І нехай багато хто говорить, що це банальні забобони, гірше точно не буде! Чому не спробувати? Тим більше що навіть професійні перукарі рекомендують-таки враховувати місячний календар при виборі дня стрижки!

Якщо ти відрощуєш волосся, особливу увагу приділи вибору гребінця. Віддай перевагу дерев’яним гребінцям і щіткам із натуральною щетиною. Не розчісуй мокре або вологе волосся, дай йому повністю висохнути.

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Бажано відмовитися від використання фенів та плойок: висока температура ослаблює волосинки, і аж ніяк не сприяє їх росту. Якщо ж ти жити не можеш без прасочки і фена, обов’язково використовуй термозахист.

І ще одна порада тим, хто відрощує волосся. Регулярно масажуйте шкіру голови! Ти ж розумієш, що коли волосинки стають довшими, вони також стають важчими, і таким чином збільшується навантаження на корені волосся. Щоб шевелюра не почала випадати, корисно регулярно масажувати шкіру голови подушечками пальців або спеціальною щіткою-масажером. Для посилення ефекту можна використовувати реп’яхову або оливкову олії. Головне, не забудь потім ретельно вимити волосся шампунем!

Фото: IStock