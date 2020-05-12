як зняти шелак в домашніх умовах

З кожним днем у косметичній індустрії з’являється дедалі більше технологій, що дозволяють максимально спростити догляд за зовнішністю. До однієї з таких належить гель-лак (шелак) для нігтів. Серед представниць прекрасної статі ця процедура користується величезною популярністю. І, безперечно, головний її плюс – створення міцного покриття. Єдине, що може засмутити, це те, що шелак складно зняти без спеціальних засобів. Процедура потребує грошей і часу. А що, якщо твій майстер з якихось причин не працює, а манікюр вже має зовсім непрезентабельний вигляд?

Виявилося, що знайти спосіб зняття шелаку самостійно не надто складно. Всі необхідні інструменти є вдома у кожної дівчини. Щоб зняти шелак (гель-лак) з найменшою шкодою для нігтів, тобі знадобиться:

рідина для зняття лаку з ацетоном

ватні диски

фольга

апельсинова паличка для нігтів (її можна замінити пушером – двостороннім металевим інструментом, призначеним, щоб відсувати кутикулу)

пилка для шліфування

олія для кутикули

трошки терпіння 🙂

Отже, беремося до самої техніки зняття шелаку. Спершу гарненько вимий руки з милом. Це необхідно, щоб знежирити нігті і дозволити ацентону «спрацювати».

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Потім у боротьбу вступають ватки і фольга. Фольгу потрібно розділити на невеликі шматочки, а ватяні диски розрізати навпіл. Змочи ватний диск ацетоном і оберни їм ніготь. Що щільніше прилягає ватка до нігтя, то швидше та якісніше розчиниться шелак.

Обертаємо кожен ніготь поверх ватного диска фольгою.

Такі «компреси» слід тримати 10-15 хвилин, злегка масажуючи при цьому. Після необхідного часу знімай фольгу і ватяні диски.

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Знявши «обгортку» з одного нігтя, розм’якшені залишки гель-лаку видали за допомогою палички або пушера.

Потім т відшліфуй нігті пилочкою і оброби кутикулу олією. Готово!

Як зняти шелак з нігтів у домашніх умовах, ми розібралися. Однак у процесі слід дотримуватися кількох порад:

Не використовуйте технічний ацетон. Це може травмувати кутикулу і пошкодити шкіру навколо пальців.

Коли видаляєш ватний диск, роби це обертальними рухами. Так покриття легше зніметься.

Якщо вдома немає фольги, використовуй звичайні гумки, щоб закріпити ватяні диски.

Якщо твоя шкіра особливо чутлива до ацетону, краще знімати покриття у салоні.

Як бачиш, зняти покриття шелак у домашніх умовах не так вже й складно! Процедура доволі проста, і не займає багато часу. А поки твої нігтики відпочивають без гель-лаку, вибирай новий дизайн і записуйся до майстра на манікюр! Тут вже без професіоналів навряд чи вийде обійтися :).

Фото: istock