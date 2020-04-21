Хоча до кінця квітня усі ми і змушені залишатися вдома на карантині, але це не привід забувати про свій зовнішній вигляд. Скоріше за все, дівчата зараз намагаються навчитися, як зробити манікюр в домашніх умовах та пофарбувати брови. Але наше волосся теж потребує догляду. Зокрема, стрижка та фарбування повинні проводитися регулярно! Місячний календар стрижок на квітень 2020 допоможе тобі зорієнтуватися, коли ж краще проводити маніпуляції з волоссям!

Не можеш зараз потрапити до свого стиліста по волоссю? Не біда! Пофарбуватися та постригтися можна і вдома. Головне – порадитися зі своїм перукарем щодо фарби, яку краще використовувати, та відтінку, у який тебе зазвичай фарбують або який підійде цього разу. А тим дівчатам, які хочуть зараз підстригти кінчики самостійно, допоможуть туторіали на YouTube. Правильно обраний день для стрижки чи фарбування волосся може змінити твій загальний стан, самопочуття і те, як розвиватимуться події у житті. Тому при плануванні процедур орієнтуйся на місячний календар стрижок на квітень 2020.

Місячний календар на квітень 2020: коли стригти волосся

4, 6, 7, 13, 14, 23, 24, 27, 28, 30 квітня – сприятливі дні, коли стрижка принесе хороші зміни. Це може бути фінансова вдача або нове кохання. Але без приємних бонусів ти точно не залишишся!

Місячний календар на квітень 2020: коли не варто стригти волосся

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29 квітня – забудь про стрижку у ці дні. Відклади ножиці, аби волосся не стало неслухняним, ламким та посіченим. Краще займися іншими б’ююті-процедурами: зроби маску для обличчя або епіляцію воском.

Місячний календар на квітень 2020: коли фарбувати волосся

3, 4, 5, 7, 10, 30 квітня 2020 – сприятливі дні для фарбування волосся! Сто відсотків добре пройде фарбування у звичний для тебе тон. Але на складне колорування в домашніх умовах все ж краще не наважуватися. Фарбування волосся у ці дні забезпечить хороший настрій, прилив енергії та ентузіазму у нових справах.

Місячний календар на квітень 2020: коли не варто фарбувати волосся

1, 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 квітня – невдалі дні для фарбування волосся. Краще не ризикуй, бо на виході отримаєш абсолютно не ті кольори, на які розраховувала. Краще трошки почекати і отримати результат, на який ти заслуговуєш.

Фото: IStock