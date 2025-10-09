Місячний календар стрижок на жовтень 2025: список вдалих днів

Місячний календар стрижок на жовтень 2025 вже на сайті Нового каналу! Давно маєш думки про зміну зачіски, але ніяк не наважишся? Маємо для тебе список сприятливих днів. Читай наш матеріал та дізнайся, коли у жовтні 2025 краще стригти волосся, коли фарбувати, а коли краще нічого не робити.

Осінь – не привід нічого не змінювати. Якщо хочеться побачити себе в новому образі – вперед! Та перш ніж вирушати до улюбленого стиліста, варто зазирнути до місячного календаря.

Фази Місяця у жовтні 2025: на що звернути увагу

1–6 жовтня – Місяць, що росте.

7 жовтня – повний Місяць.

8–20 жовтня – спадний Місяць.

21 жовтня – молодик.

22–31 жовтня – Місяць, що росте.

Найвдаліші дні для стрижки у жовтні 2025 року

Астрологи радять планувати зміну іміджу на такі дати: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 16, 20, 28, 31 жовтня. У ці дні стрижка сприятиме:

покращенню стану волосся;

довшому збереженню форми;

легшому укладанню;

свіжому та стильному вигляду.

Коли можна фарбувати волосся у жовтні 2025

Найсприятливіші дні для фарбування волосся: 1–6 жовтня 2025 року.

Небезпечні дні для змін у зачісці

Відкладіть будь-які радикальні кроки у догляді за волоссям у такі дні: 7, 12, 21 жовтня. Замість стрижок краще обрати м’які процедури – зволоження, маски та живлення.

Як впливає Місяць у знаках Зодіаку на волосся

Вогняні знаки (Овен, Лев, Стрілець) – ідеальні для об’єму, життєвої сили та енергії волосся;

Повітряні знаки (Близнюки, Терези, Водолій) – дарують легкість, рухливість та невагомість зачіски;

Земні знаки (Телець, Діва, Козоріг) – підходять для укріплення волосся та збільшення густоти;

Водні знаки (Рак, Скорпіон, Риби) – сприяють блиску, еластичності та здоровому вигляду.

Фази Місяця і краса волосся: що варто знати

Зростаючий Місяць – найкращий час для стрижки, якщо хочете пришвидшити ріст волосся;

Повня – період живлення та відновлення, утримайтесь від кардинальних змін;

Спадний Місяць – стрижка дозволить довше зберегти форму, уповільнює ріст;

Молодик – волосся вразливе, краще уникати будь-яких процедур.

Скористайтесь підказками астрологів, щоб зміни були красивими та енергетично вдалими. Адже гарна зачіска – це не тільки справа стилю, а й правильного моменту.

Фото iStock