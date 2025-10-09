Гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня всім знакам зодіаку. Що чекає кожного зі знаків зодіаку з 6 по 12 жовтня

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня 2025 вже на сторінках Нового каналу! Кому астролог радить знайти баланс, щоб не сталось вигорання, а кому потрібно використовувати кожен шанс для досягнення мети? Читай точні підказки для кожного – у коханні, роботі й фінансах. Це – повний гороскоп на тиждень на Новому каналі. І не пропусти фінансовий гороскоп на 2025 і любовний гороскоп на 2025.

Гороскоп на тиждень підготувала астрологиня Ірина Бублій спеціально для Нового каналу.

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Повня 7 жовтня в Овні – це ваш час. Тиждень принесе кульмінацію в особистих цілях. Куди ведуть ваші мрії? Чи не застаріли деякі з них? Можливо, ви рухаєтеся по інерції. Звірте компас і відмовтеся від неактуальних бажань. Протягом тижня вам можуть довірити проведення важливої зустрічі чи виступ перед великою аудиторією. Декому з Овнів захочеться змінити імідж: зачіску, стиль одягу чи навіть манеру поведінки.

Порада тижня: час від часу переглядайте свої цілі.

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Вас повний місяць 7 жовтня спонукатиме ізолюватися від буденних турбот та зануритися у внутрішній світ. Слідуйте своєму бажанню піти в тишу. Спробуйте медитацію, відпочиньте без телефона, вируште на ретрит чи принаймні на дачу. У спокійній атмосфері ви усвідомите приховані причини свого стресу і зможете позбутися їх. Крім того, зараз чудовий момент, щоб серйозно взятися за режим харчування чи почати терапію.

Порада тижня: тиша й емоційне очищення дадуть силу для нового старту.

Гороскоп на 2025 рік: астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Вам планети обіцяють тиждень соціальної активності. Ви отримаєте запрошення на вечірку чи професійний івент, де знайдете нові контакти. Люди, які в цей час прийдуть у ваше життя, допоможуть реалізувати ваші ідеї. Повня 7 жовтня зробить вас центром компанії чи лідером проєкту, навіть якщо ви цього не планували. Однак бережіть час і ресурс: не перевантажуйте себе та розставляйте пріоритети.

Порада тижня: забагато уваги цього тижня не буває.

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня: Рак (22 червня – 22 липня)

Кар’єра виходить на перший план. Керівництво може зробити несподівану пропозицію або ж перевірити вашу роботу, тому дотримуйтеся дедлайнів, ставте нагадування і доводьте проєкти до завершення. Перед вами виникне дилема: більше часу на роботу чи на сім’ю й домашній затишок. Тож усі карʼєрні пропозиції краще обговорювати з близькими. Повня 7 жовтня підсвітить, яка сфера – робота чи дім – потребує більше вашої уваги.



Порада тижня: знайдіть баланс, інакше вигорання неминуче.

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Ви цього тижня можете закохатися або здобути нових шанувальників. Дні будуть сповнені романтики та флірту: планети додають вам ще дрібку комунікабельності і багато-багато привабливості. Повня 7 жовтня стимулюватиме вас переглянути сферу навчання, подорожей, закордонної співпраці. Чи все, що ви робите і плануєте, дійсно важливе? Публічним Левам прийдуть ідеї, як змінити контент у своїх соцмережах, щоб залучити більше підписників.

Порада тижня: використайте кожен шанс, щоб розширити світогляд.

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Планети акцентують тему фінансів і спільних коштів. У стосунках ймовірні конфлікти з партнером на матеріальному ґрунті. Тож краще обговорювати з ним усі інвестиції та великі покупки. Можливо, ви виявите, що розподіл фінансових обов’язків у вашій парі несправедливий, і проговорите це. Дехто з Дів зможе успішно закрити кредит. Повня 7 жовтня принесе фінансові сюрпризи – премію чи подарунок. Багато з вас отримають інсайти щодо того, коли і куди краще вкласти кошти.



Порада тижня: не забувайте радитися з партнером щодо спільних фінансів.

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Вам планети принесуть новий виклик у взаєминах: як зберегти баланс «я» та «ми». У вас може початися новий етап у стосунках: від освідчення до серйозних, не завжди приємних дискусій. Повня 7 жовтня проявить конфлікт «я хочу» проти «що потрібно парі». Водночас у цей час з’ясування стосунків із коханою людиною чи діловим партнером може вивести вас на новий рівень довіри – якщо відверто говорити.



Порада тижня: не бійтеся складних розмов і тем, вони зближують ще більше.

Фінансовий гороскоп на 2025 рік: астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Вам повня 7 жовтня підсвітить теми здоров’я та способу життя. Хтось розпочне фітнес-програму, а хтось візьме за правило ранкову пробіжку чи прогулянку перед сном. Не нехтуйте сигналами свого тіла: вони зараз дають вам цінну інформацію, яку не може осягнути розум. Робоче навантаження може різко зрости – важливо правильно розподілити сили. Ви отримаєте справжнє задоволення, зробивши щось приємне для близьких. Радуйте своє оточення!



Порада тижня: подбайте про тіло й час на відпочинок.

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Вам планети обіцяють тиждень натхнення та романтики. Ви можете зустріти половинку в подорожі, відпустці, на творчому заході. В будь-якому разі повний місяць 7 жовтня підготував для вас яскраву подію, пов’язану з коханням або дітьми. Багато з вас повернуться до старих хобі. Чи маєте ви покинуті захоплення, до яких хочете повернутися? Також цього тижня планети наділяють вас креативністю. Ви зможете творчо підійти до найбільш рутинних задач.

Порада тижня: ваша емоційна природа – ваш головний козир зараз.

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

У центрі уваги будуть дім і родина. Відвідайте батьків, придбайте осінній декор для оселі, влаштуйте собі ліниві вихідні вдома. Ви зможете успішно вирішити серйозні питання з житлом: купівля, оренда, переїзд, ремонт. Повний місяць 7 жовтня підніме старі конфлікти в сім’ї, але їх можна залагодити відвертою розмовою. Крім того, це період поставить на ваги кар’єру та родину, а повня принесе ситуацію, де потрібно буде зробити вибір.



Порада тижня: приділіть час родині, навіть якщо справи кличуть.

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Вам планети обіцяють тиждень активних контактів і навчання. Повня 7 жовтня може принести несподівану поїздку, новини з-за кордону, від родичів чи друзів. Дехто з вас отримає шанс виступити публічно або поділитися своїм досвідом. Погоджуйтесь, навіть якщо пропозиція застане вас зненацька. Всесвіт зараз підсилює бажання відстоювати свою позицію в суперечках, але краще спрямуйте цю енергію на розширення світогляду і вивчення нового.

Порада тижня: будьте уважні до можливостей, які пропонує ваше оточення.

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Планети сфокусують вашу увагу на фінансах і самооцінці. Повня 7 жовтня підштовхне до відвертої розмови про підвищення зарплати або пошуку нового джерела доходів. Ви зрозумієте, що настав час цінувати свої таланти дорожче. Багатьох Риб очікують фінансові бонуси, премії, несподівані доходи. Для вас буде важливим відчуття матеріальної незалежності та впевненості в завтрашньому дні. Може виникнути дискусія про поділ бюджету в парі чи сім’ї.

Порада тижня: не бійтеся переглядати фінансові домовленості.

Ірина Бублій, астрологиня, понад три роки допомагає людям подружитись з планетами (@irene_bublii)