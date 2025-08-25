Місячний календар стрижок на серпень 2025: список вдалих днів

Місячний календар стрижок на серпень 2025 вже на сайті Нового каналу! Давно маєш думки про зміну зачіски, але ніяк не наважишся? Маємо для тебе список сприятливих днів. Читай наш матеріал та дізнайся, коли у серпні 2025 краще стригти волосся, коли фарбувати, а коли краще нічого не робити.
Літо – час змін, коли особливо хочеться освіжити свій образ, а нова зачіска здається ідеальним стартом. Та перш ніж вирушати до улюбленого стиліста, варто зазирнути до місячного календаря.
Фази Місяця у серпні 2025: на що звернути увагу
Найвдаліші дні для стрижки у серпні 2025 року
Астрологи радять планувати зміну іміджу на такі дати: 1–2, 6–9, 25–28 серпня. У ці дні стрижка сприятиме:
Коли можна фарбувати волосся у серпні 2025
Найсприятливіші дні для фарбування волосся: 1–2, 6–9, 25–28 серпня 2025 року.
Небезпечні дні для змін у зачісці
Відкладіть будь-які радикальні кроки у догляді за волоссям у такі дні: 2, 7, 8 , 11, 19, 23, 26, 28, 29 серпня. Замість стрижок краще обрати м’які процедури – зволоження, маски та живлення.
Як впливає Місяць у знаках Зодіаку на волосся
Фази Місяця і краса волосся: що варто знати
Скористайтесь підказками астрологів, щоб зміни були красивими та енергетично вдалими. Адже гарна зачіска – це не тільки справа стилю, а й правильного моменту.
Фото iStock