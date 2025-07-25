Манікюр на липень 2025 року: ідеї актуального літнього манікюру

Липень — це пора яскравих фарб, сонячного настрою та експериментів у світі краси. Тренди манікюру на липень 2025 пропонують унікальні поєднання кольорів, які підкреслять літній вайб. Далі в матеріалі Нового каналу дивись найкращі ідеї дизайну нігтів, які допоможуть зробити цей сезон незабутнім і яскравим!

Манікюр на червень 2025: ідеї дизайну в фото

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Поєднання кольорів

Головний тренд цього місяця — це поєднати те, що здавалось би непоєднуваним. Зроби кожен ніготь різним кольором, поєднай неоновий жовтий з рожевим. Головне, щоб було кольорово та яскрава, далі експерементуй.

Сухоцвіти

Для поціновувачок чогось більш спокійного та ніжного є чудова ідея — манікюр з сухоцвітами. Перевага манікюру в легкості виконання, але при цьому він не виглядає менш цікавим. Квіточки можна обрати будь-якого кольору та розміру.

Квітковий настрій

Літо — пора цвітіння різних квітів, і звісно, як же ми могли їх оминути? Від ромашок і до півоній, від яскравих і до ніжних. Варіацій дуже багато, включай свою креативність і вперед.

Нехай манікюр цього липня буде не просто деталлю, а справжнім вибухом творчості і барв. Експерементуй, грай з кольорами і формами, дозволь своєму стилю сяяти на повну!

Авторка: Дарина Жадько

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