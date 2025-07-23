Місячний календар сприятливих днів на липень 2025 уже на сайті Нового каналу! Дізнавайся, коли варто планувати важливі справи та ухвалювати ключові рішення, а коли краще взяти паузу
Усе найважливіше про липень з астрологічної точки зору — в місячному календарі від Нового каналу!
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Місячний календар на липень 2025: сприятливі дні для справ
Згідно з місячним календарем на липень 2025, сприятливі дні: 1, 2, 3, 6, 8, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31 числа. Це ідеальний час для активних дій: ухвалення рішень, фінансових угод, нових стартів, подорожей і запуску важливих проєктів. Також сприятливо займатися творчістю, довготривалими справами чи оздоровленням.
Сприятливі дні для справ за місячним календарем на липень 2025:
Несприятливі дні для справ за місячним календарем на липень 2025
У липні 2025 року варто з обережністю поставитися до таких дат: 10, 12, 14 числа.. Це період, коли можливе емоційне виснаження та зниження енергії, тож нові справи краще відкласти.
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