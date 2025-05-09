Місячний календар сприятливих днів на травень 2025 вже на сайті Нового каналу! Читай, на коли запланувати важливі справи та приймати доленосні рішення, а коли краще нічого не робити. Все найважливіше про цей місяць з точки зору астрології – у місячному календарі на травень 2025 від Нового каналу!

У травні 2025 в місячному календарі знайдеться багато днів, коли можна відправлятися у подорож та розпочинати нові справи. Однак в травні також є періоди, коли краще виділити час для себе і утриматися від важливих рішень.

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Фази Місяця у травні 2025

Молодик: 27 травня

Повний Місяць: 12 травня

Зростаючий Місяць: 1 – 11 травня, 29 – 31 травня

Спадний Місяць: 13 – 26 травня

Місячний календар на травень 2025: сприятливі дні для справ

Згідно з місячним календарем на травень 2025, сприятливі дні: 3, 17, 19 травня.

Сприятливі дні для справ за місячним календарем на травень 2025:

Сприятливі дні для подорожей: 5, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19.

Сприятливі дні для нових починань: 7, 11, 14, 18, 25, 29.

Сприятливі дні для фінансових або юридичних справ: 5, 7, 11, 18, 19, 23, 25.

Сприятливі дні для творчості та спорту: 3, 6, 11, 14, 18, 19, 22, 26, 29, 30.

Сприятливі дні для взаємостосунків (ділових і романтичних): 3, 4, 10, 11, 13, 14, 19, 22, 29.

Сприятливі дні для походу до лікаря: 7, 10, 13, 18, 22, 25, 29.

Несприятливі дні для справ за місячним календарем на травень 2025:

Несприятливі місячні дні у травні 2025 року: 2, 6, 9, 12, 27.

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