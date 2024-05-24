Перелік хвороб для звільнення від мобілізації: які хвороби звільняють від мобілізації 2024

Верховна Рада України ухвалила продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб – до 11 серпня 2024 року. В цей час всіх чоловіків призовного віку, яких військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала придатними, можуть мобілізувати.

Але за наказом Міністерства оборони України «Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України №262» від 27.04.2024 року, визначено перелік хвороб, які є підставою для винесення рішення ВЛК про непридатність і звільнення від мобілізації.

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З якими хворобами не мобілізують на військову служу в 2024 році. Повний перелік хвороб для звільнення від мобілізації – читайте в матеріалі Нового каналу.

Перелік хвороб, що звільняють від мобілізації – повний список

Згідно з новим законом про мобілізацію, статус «обмежено придатного» до військової служби в Україні скасовано. Тепер військово-лікарська комісія може винести лише два висновки про придатність до військової служби:

придатний;

непридатний.

Військовозабов’язані, які мали статус «обмежено придатного», повинні протягом 9 місяців з моменту публікації закону повторно пройти військово-лікарську комісію, яка надасть новий висновок.

Військово-лікарська експертиза оцінює придатність до військової служби на основі стану здоров’я військовослужбовців, військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Якщо у людини є якесь захворювання з переліку хвороб, її можуть звільнити від мобілізації.

Інфекційні та паразитарні хвороби,які звільняють від мобілізації

кишкові інфекційні хвороби; бактеріальні зоонози;

спірохетози;

орнітоз;

рикетсіози;

вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи;

вірусні геморагічні гарячки

хвороба, зумовлена ВІЛ (прогресуюча), з імунною декомпенсацією

тяжкі форми хронічних вірусних гепатитів, які важко піддаються лікуванню та значно порушують функції органів і систем

активний туберкульоз легень з виділенням мікобактерій та (або) за наявності розпаду легеневої тканини;

Виявлені інфекції, що передаються статевим шляхом (сифіліс, гонорея, хламідіоз, трихомоніаз тощо), є підставою для рішення ВЛК про тимчасову непридатність і необхідність лікування.

У разі виявлення інших інфекційних і паразитарних хвороб (вірусні інфекційні хвороби з ушкодженням шкіри та слизових оболонок; інші вірусні хвороби; протозойні хвороби, гельмінтози, інфестації; носійство збудника інфекційної хвороби; коронавірусна хвороба) ВЛК може визнати військовозобов’язаного обмежено придатним або відтермінувати його мобілізацію для проходження лікування.

Новоутворення, які звільняють від мобілізації

Онкологічні захворювання можуть бути причиною для визнання непридатності тільки у важких випадках зі значним порушенням функцій організму:

злоякісні новоутворення з метастазами та неоперабельний стан;

онкологічні хвороби лімфоїдної тканини, крові та споріднених їм тканин зі значними змінами у складі крові (лімфогранульоматоз, мієлома, лейкози, мієлодиспластичний синдром тощо), що прогресують;

доброякісні пухлини будь-якої локалізацій зі значними порушеннями функцій організму.

Військовозобов’язані після хірургічного лікування, цитостатичної або променевої терапії з приводу новоутворень визнаються тимчасово непридатними і потребують лікування, відпустки та звільнення від виконання службових обов’язків.

Військовозобов’язані з діагностованими новоутвореннями (злоякісними або доброякісними) у фазі тривалої стійкої ремісії після специфічного лікування під час воєнного стану визнаються придатними.

Хвороби крові і кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму, які звільняють від мобілізації

усі види анемій;

порушення згортання крові;

пурпура (ідіопатична, тромбоцитопенічна);

геморагічні стани (підвищена кровоточивість);

агранулоцитоз;

хвороби селезінки;

порушення із залученням імунного механізму (усі види саркоїдозу, імунодефіцити).

У більшості випадків військовозобов’язані з хворобами крові та кровотворних органів визнаються придатними, обмежено придатними або непридатними.

Військовозобов’язані, які перенесли гострі хвороби крові та кровотворних органів, або які мають окремі порушення із залученням імунного механізму, або які пройшли хірургічне лікування, визнаються тимчасово непридатними.

Повністю непридатними вважаються лише ті, у кого діагностовано швидко прогресуючий і декомпенсований стан із значним порушенням функцій органів і систем.

Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин,які звільняють від мобілізації

усі хвороби щитоподібної залози;

порушення ендокринних залоз;

усі типи цукрового діабету та інших порушень регуляції глюкози;усі види ожиріння;

функціональна гіпербілірубінемія;

ліпоматоз.

Особи з помірними порушеннями функцій, придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Військовозобов’язані, можуть бути тимчасово непридатні,або потребувати лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків, якщо перебувають в стані після перенесених гострих захворювань або хірургічного лікування з приводу хвороб ендокринної системи та прирівняних станів.

Розлади психіки та поведінки,які звільняють від мобілізації

усі види деменцій,

органічний амнестичний синдром,

психічні розлади внаслідок ураження головного мозку або внаслідок соматичної хвороби;

розлади особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку.

розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю, опіоїдів, канабіноїдів, седативних, снодійних, кокаїну, галюциногенів, летючих розчинників, наркотичних засобів та інших)

шизофренія;

шизотиповий розлад;

хронічні маячні розлади;

гострі та транзиторні психічні розлади;

шизоафективні розлади;

маніакальний епізод; біполярний афективний розлад;

стійкі та інші розлади настрою (афективні);

невротичні, пов’язані із стресом і соматоформні розлади;

поведінкові синдроми;

розлади особистості та емоцій (пов’язані з розладами споживання їжі, зі зловживаннями речовинами, які не зумовлюють залежність);

розлади поведінки та емоцій у підлітковому віці (гіперкінетичні, соціальні, емоційні, неуточнені психічні);

розлади особистості та поведінки у зрілому віці (параноїдний, шизоїдний, диссоціальний, емоційно нестабільний, істеричний та інші);

розлади звичок та спонукань;

сексуальні розлади;

специфічні розлади мовлення та мови,здібностей до навчання;

розлади рухової функції;

розумова відсталість (легкого, помірного, тяжкого ступеня, глибока розумова відсталість, інші форми розумової відсталості)

Хвороби нервової системи,які звільняють від мобілізації

Військовозобов’язані з патологіями нервової системи визнаються непридатними до військової служби у випадках зі значними порушеннями функцій, що швидко прогресують:

запальні хвороби центральної нервової системи (менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний і внутрішньохребтовий абсцес);

хвороби ЦНС, що прогресують (системні атрофії, дегенеративні хвороби, паралічі й паралітичні стани, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, дистонії (окрім вегетосудинної), ДЦП, гідроцефалія, токсична енцефалопатія та інші);

епілепсія за наявності частих нападів або виражених психічних розладів;

хвороби периферичної нервової системи, пов’язані з ураженням нервів, порушенням іннервації та больовим синдромом (нейропатії, міастенії, міопатії, дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго та інші), що швидко прогресують.

Хвороби ока та придаткового апарату,які звільняють від мобілізації

хвороби повік;

сльозового апарату;

орбіти та кон’юнктиви; хвороби склери, рогівки (рубці та помутніння, дегенеративні захворювання), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика;

усі види катаракти,

хвороби скловидного тіла та очного яблука;

неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва та зорових шляхів, інші хвороби ока та його придаткового апарату;

відшарування та розрив сітківки усі форми глаукоми;

зорові розлади, пов’язані з хворобами м’язів ока,

порушенням співдружніх рухів,

усі форми косоокості;

порушення рефракції та акомодації (гіперметропія, міопія, астигматизм, анізометропія, пресбіопія та інше);

розлади зору та сліпота (амбліопія, диплопія, сліпота та знижений зір одного, обох очей, порушення кольоровідчуття тощо)

Також варто зазначити, що повністю придатними до проходження військової служби визнаються особи, в яких діагностовано:

незначно виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон’юнктиви, помірні або незначно виражені захворювання повік, сльозових шляхів, орбіти, кон’юнктиви на одному або обох очах без порушення зорових або рухових функцій очей;

офтальмогіпертензія на одному або обох очах;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів більше 3,0 дптр і до 6,0 дптр;

астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більше 2,0 дптр і до 3,0 дптр;

дихромазія, аномальна трихромазія будь-якого типу.

Хвороби вуха, які звільняють від мобілізації

Непридатним військовозобов’язаного можуть визнати у випадку виявлення таких хвороб:

стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота;

двобічне тяжке і глибоке (3-4 ступеня) порушення слухової функції;

глухота на одне вухо та тяжка приглухуватість на друге;

двобічна тяжка приглухуватість, що прогресує;

приглухуватість з ураженням центральних відділів слухового аналізатора, вираженими вегетативними і екстраауральними проявами.

Хвороби системи кровообігу, які звільняють від мобілізації

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються особи, в яких діагностовано:

серцеву недостатність II-Б-III стадії;

гіпертонічну хворобу III стадії з незворотними структурними ураженнями органів-мішеней;

цереброваскулярні хвороби зі значними порушеннями функцій (інфаркт, інсульт, стеноз, емболія, тромбоз, аневризми артерій, церебральний атеросклероз, гіпертензивна енцефалопатія, наслідки хірургічних втручань);

хвороби артерій зі значними порушеннями кровообігу та функцій (атеросклероз, стеноз, аневризма, розширення або розшарування головних артерій, емболія і тромбоз аорти);

хвороби периферичних судин зі значними порушеннями кровообігу та функцій (синдром Рейно, облітеруючий тромбангіїт);

набутий артеріовенозний свищ;

спадкова гемолітична телеангіектазія, непухлинний невус;

хвороби вен, лімфатичних судин і вузлів зі значними порушеннями кровообігу та функцій (флебіт, тромбофлебіт, тромбоз, емболія; варикозне розширення вен, лімфаденіт, наслідки хірургічних втручань).

Хвороби органів дихання, які звільняють від мобілізації

Військово-лікарська комісія визнає непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку тих, у кого діагностовано:

хвороби верхніх дихальних шляхів (викривлення носової перетинки, поліпи порожнин носа, ларингіт, ларинготрахеїт, хронічний синусит, озена, хронічні хвороби мигдаликів);

хвороби голосових складок і гортані;

бронхіальна астма;

хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів (хронічний бронхіт, емфізема, хронічна обструктивна хвороба легенів, бронхоектатична хвороба);

хвороби легенів, спричинені зовнішніми агентами, інтерстиціальні хвороби легень (пневмоконіози, хронічні пневмоніти, ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт, легеневий альвеолярний протеїноз, гемосидероз та інші дисеміновані захворювання легень);

хронічні гнійні та некротичні хвороби, хвороби плеври, інші хвороби органів дихання(абсцес легені та середостіння, піоторакс та інші)

Хвороби органів травлення, які звільняють від мобілізації

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку визнаються особи, в яких підтверджено:

щелепно-лицьові аномалії (окрім вроджених), зокрема аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;

хвороби стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки та апендикса (езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та інші);

неінфекційний ентерит та коліт (хвороба Крона, виразковий коліт);

інші хвороби кишківника та очеревини (непрохідність, паралітичний ілеус, інвагінація, дивертикулярна хвороба, синдром подразненого кишківника, запор, мегаколон, хвороби заднього проходу та прямої кишки, перитоніт, спайкова хвороба та інші);

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки;

хвороби печінки (алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність; хронічні гепатити, фіброз та цироз);

хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози (холецистит, холангіт, панкреатит та інші);

усі види гриж (пахова, стегнова, пупкова, черевної стінки, діафрагмальна та інші грижі черевної порожнини).

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини, які звільняють від мобілізації

Мобілізації в період воєнного стану не підлягають військовозобов’язані, які мають такі хвороби:

інфекційні хвороби шкіри та підшкірної клітковини (імпетиго, абсцес, фурункул та карбункул, флегмона всіх локалізацій, гострий лімфаденіт, пілонідальна (куприкова) кіста;

бульозні порушення (усі види пухирчатки, пемфігоїд, інші бульозні порушення); дерматит та екзема (дерматит себорейний, атопічний, пелюшковий, алергічний, контактний, ексфоліативний, простий хронічний лишай та свербець, свербіж); папулосквамозні порушення (псоріаз, парапсоріаз, пітіріаз рожевий, плоский червоний лишай) ;

кропивниця та еритема (кропивниця, багатоформна та вузлувата еритема); хвороби шкіри і підшкірної клітковини, пов’язані з дією випромінювання (ультрафіолетове та не іонізуюче, сонячний опік)

, хвороби придатків шкіри (хвороби нігтів, алопеція, аномалія кольору волосся, гіпертрихоз, вугрі, розацеа, фолікулярні кісти шкіри, хвороби мерокринних, апокринних потових залоз);

інші хвороби шкіри та підшкірної клітковини (вітиліго, себорейний кератоз, чорний акантоз, мозолі та омозолілості, піодермія гангренозна, декубітальна виразка, атрофічні, гіпертрофічні та гранулематозні зміни шкіри, дискоїдний червоний вовчак, васкуліт, обмежений шкірою)

Хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини, які звільняють від мобілізації

Рішення ВЛК про непридатність до військової служби приймається, якщо діагностовано нижченаведені хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини:

артрози та інші ураження суглобів (поліартроз, коксартроз, гонартроз, інші артрози, ураження надколінка, внутрішньосуглобові ураження коліна та інших суглобів);

хвороби м’яких тканин (хвороби та ураження м’язів, синовіальної оболонки та сухожилків, бурсопатії, ентезопатії, ураження плеча);

остеопатії і хондропатії (остеопороз кісток з патологічним або без патологічного перелому, остеомаляція у дорослих, уповільнене зрощення перелому, стресові переломи, фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеонекроз, хвороба Педжета, юнацькі остеохондрози кісток (крім хребта), інші остеохондропатії та ураження хряща);

набуті деформації та дефекти пальців кисті та стопи, набуті деформації кінцівок,набута плоскостопість;

фібробластичні порушення

інфекційні артропатії (піогенні артрити, реактивні артропатії, хвороба Рейтера);

запальні поліартропатії (серопозитивний та серонегативний ревматоїдний артрит, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит, подагра, кристалічні артропатії);

системні хвороби сполучної тканини (поліартеріїт вузликовий та споріднені стани, некротизуючі васкулопатії, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз, сухий синдром Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасціїт тощо);

анкілозуючий спондилоартрит.

Хвороби сечостатевої системи, які звільняють від мобілізації

За рішенням ВЛК з військового обліку виключаються особи, що страждають на такі патології сечостатевої системи:

ниркова недостатність IV-V стадії через гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок (нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії);

хвороби нирки, сечоводу, сечового міхура та уретри зі значними порушеннями функцій (обструктивна уропатія, гідронефроз, піонефроз, сечокам’яна хвороба, кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші);

хвороби чоловічих статевих органів зі значними порушеннями функцій (гіперплазія, аденома, та міома простати, запальні та інші хвороби чоловічих статевих органів);

запальні хвороби органів малого тазу у жінок зі значними порушеннями функцій (сальпінгіт, оофорит, запалення матки або шийки матки, хвороби бартолінової залози, інші запальні хвороби піхви і вульви);

незапальні хвороби жіночих статевих органів зі значними порушеннями функцій (ендометріоз, випадіння статевих органів, уретероцеле, грижа сечового міхура, свищі, незапальні хвороби яєчників, фаллопієвих труб та широкої зв’язки матки, кіста яєчника або жовтого тіла, гематосальпінкс, поліпи жіночих статевих органів, ерозія та дисплазія шийки матки тощо).

Вроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення, які звільняють від мобілізації

Непридатними до військової служби визнаються особи з вродженими вадами розвитку зі значними порушеннями функцій:

вроджені вади розвитку нервової системи;

вроджені вади розвитку ока, вуха, обличчя та шиї;

вроджені вади розвитку системи кровообігу;

вроджені вади розвитку органів дихання;

щілина губи та піднебіння та інші вроджені вади розвитку органів травлення;

целіакія;

вроджені вади розвитку статевих органів;

вроджені вади розвитку сечової системи;

вроджені вади розвитку та деформації кістково-м’язової системи;

інші вроджені вади розвитку;

хромосомні аномалії.

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин, які звільняють від мобілізації

Повну непридатність до військової служби може викликати серйозне порушення функцій організму внаслідок зовнішніх травматичних впливів.

травми голови та шиї, їх наслідки (переломи кісток черепа та обличчя, перелом склепіння черепа, кісток обличчя, верхньої та нижньої щелепи);

травми носа, вуха, губи та ротової порожнини;

ушкодження структур слухової системи;

травми ока та орбіти;

травми горла, трахеї, гортані;

внутрішньочерепна травма (струс, контузія, здавлення, наявність чужорідного тіла, крововиливи внаслідок травми);

травма зорового нерва та його провідних шляхів, інших черепних нервів; наслідки ураження центральної нервової системи від дії зовнішніх чинників

травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів (переломи хребта на будь-якому рівні, перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска);

розрив, здавлення, струс, набряк та крововилив спинного мозку

травми внутрішніх органів грудної, черевної порожнин, органів, розташованих позаочеревинно, органів тазу, політравма

травми верхніх та нижніх кінцівок (переломи кісток, травматичне пошкодження кровоносних судин, невилучені металеві конструкції);

переломи ребер, грудини, лопатки, ключиці, переломи кісток тазу;

термічні та хімічні опіки ;

відмороження;

інші дії зовнішніх чинників (тепловий і сонячний удар, вибухова травма, акубаротравма, баротравма вуха, легені, кесонна хвороба, асфіксія, ураження блискавкою, електричним струмом, впливи вібрації, джерел іонізуючого випромінювання, компонентів ракетного палива, джерел електромагнітного поля, лазерного випромінювання та токсичні дії мікроорганізмів I-II груп патогенності, особливо небезпечними інфекційними хворобами)

отруєння лікарськими засобами, медикаментами та хімічними речовинами.

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