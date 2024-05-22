Як віднайти свій ресурс під час війни – поради психолога

За останні декілька років фраза «я в ресурсі, я в потоці» стала мемом. Але скільки б над цим не сміялися, таке поняття, як «ресурсний стан», справді існує. Ресурси – це те, що нас наповнює, дає сили та енергію. Їжа – це ресурс для нашого організму, бо калорії з продуктів перетворюються на енергію. А що з психікою? Що є ресурсом для неї? І чи можемо ми допомогти собі «бути в ресурсі»? Розбираємося разом із Вікторією Чорновою, психологинею безоплатних офлайн-груп підтримки «тихі зустрічі» від ГО «ТИША», які реалізовуються за технічної підтримки ООН Жінки в Україні та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF), гнучкого та оперативного інструменту фінансування, що підтримує якісні заходи для підвищення спроможності місцевих жінок у запобіганні конфліктам, реагуванні на кризи та надзвичайні ситуації та використання ключових можливостей миробудівництва.
Отже, нашій психіці також потрібні ресурси, щоб класно себе почувати. Але це вже не калорії, як у випадку з тілом, а позитивні емоції, відпочинок, задоволення від процесу чи результату якихось дій. Головне – усвідомлювати, що потрібно саме тобі. Для цього важливо рефлексувати та постійно оцінювати свій стан.
– Якщо в пошуках ресурсу ми будемо приймати в себе те, що нам не підходить – замість наповнення отримаємо отруєння. Поясню: якщо ми їмо несвіжу їжу – організм її відштовхує. Так само працює психіка. Якщо змушуємо себе проводити час у компанії друзів, з якими нам дискомфортно – будемо втомлюватись і витрачати ще більше енергії, – говорить психологиня «тихих зустрічей» від ГО «ТИША» Вікторія Чорнова.
Отже, ми приходимо до двох основних думок: ресурси необхідно правильно споживати та раціонально витрачати. Інакше буде постійне відчуття виснаження, роздратованості та відсутність бажання щось робити.
Я занадто втомилася для пошуку ресурсів
Знаємо, що багато хто з вас після початку цього тексту подумає: «Які ресурси? Я відчуваю настільки сильну втому від роботи та решти обов’язків, що не хочу додаткових справ. Я просто хочу лежати на дивані і гортати соцмережі». І це нормальне бажання, коли організм і психіка виснажені.
– Але парадокс у тому, що пасивний відпочинок майже ніколи не дає сил, не наповнює. Уявіть, що ваші ресурси – це пляшка з водою. Протягом дня ви виливаєте частину на роботу, частину на волонтерство, на турботу про близьких, хатні справи і ще, ще, ще. І коли ви лягаєте просто погортати TikTok, води в пляшці не стає більше, вона залишається на тому ж рівні. Ви просто економите ресурси, але не отримуєте їх, – пояснює психологиня безоплатних груп підтримки «тихі зустрічі» Вікторія Чорнова. – Зрештою, наступного дня ви йдете на роботу з такою ж кількістю води (хіба трохи більше завдяки сну). І з часом, коли вся вода скінчиться, на вас чекає або нервовий зрив, або захворювання, або очевидна потреба у відпустці. Але жоден із цих наслідків не додасть сил! Наші ресурси будуть приблизно на тому ж рівні.
Саме тому потрібно вчасно від чогось відмовлятись, робити паузи і перемикати фокус уваги на щось приємне. Подобається вишивати? Зробіть бодай декілька стібків ввечері перед сном (при гарному освітленні), виокреміть час в обідню перерву, щоб попити кави на вулиці, зранку замість новин почитайте декілька сторінок книжки. Світ нікуди не дінеться, якщо ви приділите час тому, що приносить задоволення. А якщо до ваших активностей доєднаються близькі – у вас ще й з’явиться можливість приємно час провести разом.
Як зрозуміти, які саме ресурси мені потрібні?
Головне – усвідомте: ніхто краще за вас не знає, як вам краще і чого ви потребуєте. Подбайте про себе, і світ навчиться дбати про вас!
Ви або ваші близькі відчуваєте потребу в підтримці? Записуйтеся на «тихі зустрічі» у вашому місті за посиланням: https://tyshagroups.com/registration
Ця публікація підготовлена за фінансової підтримки Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги Організації Об’єднаних Націй (WPHF), але це не означає, що висловлені в ній погляди та вміст є офіційно схваленими або визнаними з боку Організації Об’єднаних Націй.
Довідка:
Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги Організації Об’єднаних Націй (WPHF) – це єдиний глобальний механізм, створений виключно на підтримку участі жінок у процесах розбудови миру та безпеки, а також гуманітарної допомоги. WPHF, керований низкою представників громадянського суспільства, урядів та ООН, — це трастовий фонд за участі багатьох партнерів, який мобілізує терміново необхідне фінансування для місцевих організацій, очолюваних жінками, та працює разом із жінками на передовій заради побудова міцного миру. Починаючи з 2016 року, WPHF надав фінансування та підтримав спроможність понад 1000 місцевих жіночих організацій громадянського суспільства, які працюють над питаннями порядку денного «Жінки, мир, безпека» та реалізують гуманітарну діяльність у 41 країні світу, які постраждали від кризи.
Про проєкт:
Проєкт «тихі зустрічі» громадської організації «ТИША» від німецького благодійного фонду OneUkraine gGmbH – це безкоштовні фасилітовані офлайн-групи підтримки для жінок будь-якого віку, статусу чи віросповідання. Це розробка операційної команди і професіоналів у сфері психології, яка поєднує в собі новітні методи психологічної підтримки та спільнототворення. Програма «тихих зустрічей» складається з шести занять, які модерує фасилітатор-психолог. Ми працюємо з внутрішньо переміщеними особами; з жінками з інвалідністю; жінками-піклувальницями за ветеранами, які втратили кінцівки; жінками з родин військовослужбовців, які знаходяться в полоні, вбиті або зниклі безвісти. А також із соціальними працівницями, волонтерками, вчительками, психологинями та медикинями.