Реєстрація на НМТ 2024: терміни реєстрації та які документи потрібні

Який термін для реєстрації на НМТ-2024? Як зареєструватися на НМТ-2024 та які документи потрібні? У цьому матеріалі зібрали найважливішу інформацію для випускників та абітурієнтів

НМТ – що це? Простими словами

Через дію воєнного стану в Україні не проводят ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання) для вступу у вищі навчальні заклади. Натомість випускники проходять Національний мультипредметний тест (НМТ). Його було запроваджено у 2022 році. Це комп’ютерний онлайн-тест, який складається з чотирьох предметів, об’єднаних у два блоки по 120 хвилин:

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перший блок: українська мова та математика;

другий блок: історія України та предмет на вибір (українська література, географія, біологія, фізика, хімія, іноземні мови (англійська, французька, німецька, іспанська)).

Детальніше про предмети, блоки завдань та процедуру проходження тесту можна дізнатися тут.

НМТ-2024 – дати: який термін реєстрації?

У 2024 році реєстрація на НМТ-2024 стартувала 14 березня і тривала до 11 квітня. Але у тих випускників, які не встигли це зробити, є можливість потрапити на додатковий період – 10-15 травня.

Український центр оцінювання якості освіти testportal наголошує: НМТ – не є державною підсумковою атестацією. Це вступний іспит до закладів вищої освіти і не потрібен особам, що не планують вступати до ВНЗ цього року.

Як і в попередні два роки, подати заявку на участь в Національному мультипредметному тесті – НМТ-2024 – можна у форматі онлайн з будь-якого місця перебування. Як це зробити? Розповідаємо далі.

Як зареєструватись на НМТ-2024?

Спочатку вступнику потрібно створити особистий кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (далі УЦОЯО). У 2024 році додали зручну функцію для автоматичного заповнення персональних даних при реєстрації. Тепер це можна зробити скориставшись «Дією». Якщо раніше потрібно було вводити все вручну, завантажувати скан-копії паспорту та картки платника податків, тепер достатньо надіслати копію цифрового паспорту через застосунок.

Далі потрібно виконати такі дії:

Зазначити реєстраційні дані , а саме – контактну інформацію, категорію («випускник поточного року‎» або «‎випускник минулих років») та у разі потреби вказати на потребу створення особливих умов; Вибрати із запропонованого переліку навчальний предмет і населений пункт, де учасник планує проходити НМТ. А також визначитись з мовою складання тесту; Завантажити скан-копії реєстраційних документів; Надіслати всю інформацію на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Які документи потрібні для реєстрації на НМТ-2024

Обов’язкові:

паспорт або інший документ, що засвідчує особу;

свідоцтво про загальну середню освіту або довідка з місця навчання (видається школою для випускників 2024);

картка платника податків.

Додаткові (для особливих випадків):

свідоцтво про зміну імені, про шлюб або розірвання шлюбу (якщо маєте розбіжності в персональних даних);

медична довідка (якщо є особливі освітні потреби);

засвідчені переклади документів українською мовою (якщо документи іноземною мовою);

за відсутності ідентифікаційного коду, документ, що пояснює це (наприклад, відповідна сторінка паспорту, посвідчення особи іноземного зразка чи довідка за зверненням за захистом в Україні);

пояснювальний документ, якщо пропустили основну сесію НМТ.

Бажаємо успіхів у реєстрації на НМТ 2024 та гарно скласти подальші тести усім учасникам!

Авторка: Дарина Жадько