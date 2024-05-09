Реєстрація на НМТ 2024: терміни реєстрації та які документи потрібні

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Який термін для реєстрації на НМТ-2024? Як зареєструватися на НМТ-2024 та які документи потрібні? У цьому матеріалі зібрали найважливішу інформацію для випускників та абітурієнтів
НМТ – що це? Простими словами
Через дію воєнного стану в Україні не проводят ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання) для вступу у вищі навчальні заклади. Натомість випускники проходять Національний мультипредметний тест (НМТ). Його було запроваджено у 2022 році. Це комп’ютерний онлайн-тест, який складається з чотирьох предметів, об’єднаних у два блоки по 120 хвилин:
Детальніше про предмети, блоки завдань та процедуру проходження тесту можна дізнатися тут.
НМТ-2024 – дати: який термін реєстрації?
У 2024 році реєстрація на НМТ-2024 стартувала 14 березня і тривала до 11 квітня. Але у тих випускників, які не встигли це зробити, є можливість потрапити на додатковий період – 10-15 травня.
Український центр оцінювання якості освіти testportal наголошує: НМТ – не є державною підсумковою атестацією. Це вступний іспит до закладів вищої освіти і не потрібен особам, що не планують вступати до ВНЗ цього року.
Як і в попередні два роки, подати заявку на участь в Національному мультипредметному тесті – НМТ-2024 – можна у форматі онлайн з будь-якого місця перебування. Як це зробити? Розповідаємо далі.
Як зареєструватись на НМТ-2024?
Спочатку вступнику потрібно створити особистий кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (далі УЦОЯО). У 2024 році додали зручну функцію для автоматичного заповнення персональних даних при реєстрації. Тепер це можна зробити скориставшись «Дією». Якщо раніше потрібно було вводити все вручну, завантажувати скан-копії паспорту та картки платника податків, тепер достатньо надіслати копію цифрового паспорту через застосунок.
Далі потрібно виконати такі дії:
Які документи потрібні для реєстрації на НМТ-2024
Обов’язкові:
Додаткові (для особливих випадків):
Бажаємо успіхів у реєстрації на НМТ 2024 та гарно скласти подальші тести усім учасникам!
Авторка: Дарина Жадько