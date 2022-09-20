Новий каналG.spaceНовини

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 20 вересня

Яке сьогодні свято

Сьогодні, 20 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 20 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 20 вересня

20 вересня — в Україні – День батька та День працівника лісу; Всесвітній день Землі; Міжнародний день щастя.

Зараз дивляться

Події 20 вересня у світі

  • 1246 — В Орді за відмову поклонятися ідолам вбитий Великий князь київський Михайло Всеволодович.
  • 1258 — освячено кафедральний собор у Солсбері (Королівство Англія), який будувався 38 років.
  • 1792 — У Королівстві Франція дозволені розлучення.
  • 1920 — у Збараж та Вишневець вступили частини 6-ї польської армії. До Лянцкоруна, Скалата і Сатаніва вступили частини Дієвої Армії УНР.
  • 1946 — відкрився перший Каннський кінофестиваль.
  • 1954 — ЕОМ виконала першу програму першою мовою програмування високого рівня Фортран.
  • 1991 — створено Службу національної безпеки України (нині — СБУ).
  • 2000 — Влада Республіки Китай заарештувала 25-річного Чен Інь-Хао, розробника комп’ютерного вірусу CIH («ЧІХ»), названого за ініціалами автора (відомий також як «Чорнобиль», бо одна з його версій активується 26 квітня, у річницю аварії на ЧАЕС).
  • 2003 — на референдумі в Латвії громадяни проголосували за входження країни до ЄС.
  • 2008 — відкриття першого в Україні IMAX кінотеатру.

Китайський гороскоп на 2022 рік за роком народження

Що чекає Україну? Гороскоп на 2022 рік для нашої країни

Яке сьогодні свято

Яке православне (церковне) свято сьогодні

20 вересня — День вшанування ікони Божої Матері «‎Споручниця грішних».

День ангела сьогодні – 20 вересня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Василь, Євген, Єфрем, Омелян, Павло.

 Прикмети на 20 вересня:

  • Якщо сьогодні мороз, то буде ще 40 морозів.
  • Якщо цього дня похмуро і під вечір холодно — будуть заморозки.
  • Рясна крапель з бурульок — буде хороший урожай льону і конопель.
  • Якщо бурульки довгі — льону буде дуже багато.
  • Капання дзвінке — рік буде врожайний.

Що не можна робити 20 вересня

  • Все погане, про що сьогодні подумаєш, збудеться.
  • Вкрай небажано лаятися, сваритися, конфліктувати.

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 20 вересня

Фото: IStock

gspace выбор редакции гороскоп модные новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь