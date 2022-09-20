Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 20 вересня

Сьогодні, 20 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 20 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 20 вересня

20 вересня — в Україні – День батька та День працівника лісу; Всесвітній день Землі; Міжнародний день щастя.

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Події 20 вересня у світі

1246 — В Орді за відмову поклонятися ідолам вбитий Великий князь київський Михайло Всеволодович.

— В Орді за відмову поклонятися ідолам вбитий Великий князь київський Михайло Всеволодович. 1258 — освячено кафедральний собор у Солсбері (Королівство Англія), який будувався 38 років.

— освячено кафедральний собор у Солсбері (Королівство Англія), який будувався 38 років. 1792 — У Королівстві Франція дозволені розлучення.

— У Королівстві Франція дозволені розлучення. 1920 — у Збараж та Вишневець вступили частини 6-ї польської армії. До Лянцкоруна, Скалата і Сатаніва вступили частини Дієвої Армії УНР.

— у Збараж та Вишневець вступили частини 6-ї польської армії. До Лянцкоруна, Скалата і Сатаніва вступили частини Дієвої Армії УНР. 1946 — відкрився перший Каннський кінофестиваль.

— відкрився перший Каннський кінофестиваль. 1954 — ЕОМ виконала першу програму першою мовою програмування високого рівня Фортран.

— ЕОМ виконала першу програму першою мовою програмування високого рівня Фортран. 1991 — створено Службу національної безпеки України (нині — СБУ).

— створено Службу національної безпеки України (нині — СБУ). 2000 — Влада Республіки Китай заарештувала 25-річного Чен Інь-Хао, розробника комп’ютерного вірусу CIH («ЧІХ»), названого за ініціалами автора (відомий також як «Чорнобиль», бо одна з його версій активується 26 квітня, у річницю аварії на ЧАЕС).

— Влада Республіки Китай заарештувала 25-річного Чен Інь-Хао, розробника комп’ютерного вірусу CIH («ЧІХ»), названого за ініціалами автора (відомий також як «Чорнобиль», бо одна з його версій активується 26 квітня, у річницю аварії на ЧАЕС). 2003 — на референдумі в Латвії громадяни проголосували за входження країни до ЄС.

— на референдумі в Латвії громадяни проголосували за входження країни до ЄС. 2008 — відкриття першого в Україні IMAX кінотеатру.

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

20 вересня — День вшанування ікони Божої Матері «‎Споручниця грішних».

День ангела сьогодні – 20 вересня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Василь, Євген, Єфрем, Омелян, Павло.

Прикмети на 20 вересня:

Якщо сьогодні мороз, то буде ще 40 морозів.

Якщо цього дня похмуро і під вечір холодно — будуть заморозки.

Рясна крапель з бурульок — буде хороший урожай льону і конопель.

Якщо бурульки довгі — льону буде дуже багато.

Капання дзвінке — рік буде врожайний.

Що не можна робити 20 вересня

Все погане, про що сьогодні подумаєш, збудеться.

Вкрай небажано лаятися, сваритися, конфліктувати.

Фото: IStock