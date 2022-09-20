Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 20 вересня

Сьогодні, 20 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 20 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Який сьогодні день – 20 вересня
20 вересня — в Україні – День батька та День працівника лісу; Всесвітній день Землі; Міжнародний день щастя.
Події 20 вересня у світі
- 1246 — В Орді за відмову поклонятися ідолам вбитий Великий князь київський Михайло Всеволодович.
- 1258 — освячено кафедральний собор у Солсбері (Королівство Англія), який будувався 38 років.
- 1792 — У Королівстві Франція дозволені розлучення.
- 1920 — у Збараж та Вишневець вступили частини 6-ї польської армії. До Лянцкоруна, Скалата і Сатаніва вступили частини Дієвої Армії УНР.
- 1946 — відкрився перший Каннський кінофестиваль.
- 1954 — ЕОМ виконала першу програму першою мовою програмування високого рівня Фортран.
- 1991 — створено Службу національної безпеки України (нині — СБУ).
- 2000 — Влада Республіки Китай заарештувала 25-річного Чен Інь-Хао, розробника комп’ютерного вірусу CIH («ЧІХ»), названого за ініціалами автора (відомий також як «Чорнобиль», бо одна з його версій активується 26 квітня, у річницю аварії на ЧАЕС).
- 2003 — на референдумі в Латвії громадяни проголосували за входження країни до ЄС.
- 2008 — відкриття першого в Україні IMAX кінотеатру.
Китайський гороскоп на 2022 рік за роком народження
Що чекає Україну? Гороскоп на 2022 рік для нашої країни
Яке православне (церковне) свято сьогодні
20 вересня — День вшанування ікони Божої Матері «Споручниця грішних».
День ангела сьогодні – 20 вересня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Василь, Євген, Єфрем, Омелян, Павло.
Прикмети на 20 вересня:
- Якщо сьогодні мороз, то буде ще 40 морозів.
- Якщо цього дня похмуро і під вечір холодно — будуть заморозки.
- Рясна крапель з бурульок — буде хороший урожай льону і конопель.
- Якщо бурульки довгі — льону буде дуже багато.
- Капання дзвінке — рік буде врожайний.
Що не можна робити 20 вересня
- Все погане, про що сьогодні подумаєш, збудеться.
- Вкрай небажано лаятися, сваритися, конфліктувати.
Фото: IStock