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Гірчична маска для волосся: рецепт у домашніх умовах

Горчичная маска для волос: рецепт в домашних условиях

Як зробити гірчичну маску для волосся в домашніх умовах, щоб зміцнити свою шевелюру? Читай в нашому матеріалі

Маска з гірчиці – це універсальний засіб для прискорення росту волосся. Уже через місяць використання ти помітиш, що довжина твоїх локонів значно збільшилася. Така маска працює просто: нанесена на шкіру голови гірчиця стимулює приплив крові до волосяних фолікулів. Таким чином вони отримують повноцінне живлення і кисень. Як результат – довгі і слухняні локони вже після 3-4 використання!

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Гірчична маска для волосся. Інгредієнти:

  • гірчичний порошок – 2 ст. л.
  • яєчний жовток – 1 шт.
  • цукор – 1-2 ч. л.
  • реп’яхова або касторова олія – 2 ст. л.

горчичная маска для волос

Гірчична маска для волосся – як зробити в домашніх умовах:

Отже, беремося до приготування гірчичної маски!

1. Насправді, все просто. Гірчичний порошок розведи у гарячій воді і, постійно помішуючи, додай решту інгредієнтів. Намагайся уникнути попадання засобу на шкіру рук, адже гірчиця – «кусюча», і якщо її вчасно не змити зі шкіри, ти ризикуєш заробити опіки. Тому будь вкрай обережна, і, в ідеалі, використовуй рукавички.

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2. Наносити гірчичну маску слід масажними рухами. Спершу нанеси засіб на шкіру голови, а потім розподіли по всій довжині волосся. Одягни шапочку для душу або замотай волосся харчовою плівкою, а поверх – укутай рушником: так ефект від маски посилиться. Зауваж: така маска може створювати дискомфорт, трохи пекти. Це нормально! Але якщо неприємні відчуття тривалі й посилюються з кожною хвилиною, негайно змивай маску, щоб уникнути опіку.

горчичная маска для волос

3. Тримати таку маску на голові треба не більше 20 хвилин, а потім – змий її теплою водою. Після маски обов’язково потрібно помити волосся шампунем і обполоснути його бальзамом або кондиціонером, щоб не пересушити.

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4. Запам’ятай: «пекучість» маски визначається кількістю цукру в ній, тому маска викликала у тебе дискомфорт, наступного разу зменш кількість саме цього інгредієнта.

горчичная маска для волос

5. Не лякайся, якщо після застосування гірчичної маски в тебе випало трохи більше волосинок, ніж зазвичай. Це нормально! Через кілька днів можеш зробити зміцнювальну маску.

 От і всі секрети! Користуйся на здоров’я, і будь уважна до своїх відчуттів: краса потребує жертв, звісно, але аж ніяк не опіків! 🙂

Фото: IStock

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